Microsoft Teams: in arrivo novità per chat e canali

Microsoft ha annunciato un'esperienza di chat e canali riprogettata in Microsoft Teams. L'azienda afferma che questo aggiornamento aiuterà gli utenti a lavorare in modo più efficiente ed efficace. In precedenza, Teams aveva sezioni separate per chat, team e canali. Con la riprogettazione, Microsoft sta riunendo tutto in un unico posto, consentendo agli utenti di continuare le conversazioni senza cambiare contesto. Nuovi filtri, tra cui "Non letto", "Chat", "Canali", "Riunioni" e "Disattivato", aiuteranno gli utenti a smistare facilmente i loro messaggi. Quando tornano a Teams dopo una pausa, gli utenti possono recuperare le conversazioni non lette su chat, canali e riunioni cliccando semplicemente su "Non letto".

La nuova visualizzazione @mention riunisce tutti i messaggi indirizzati a un utente specifico in un unico elenco interattivo. Invece di cercare @mention in più conversazioni, ora gli utenti possono accedervi con un solo clic. La nuova sezione "Preferiti" nella barra di navigazione a sinistra è abilitata di default e mostra tutte le chat e i canali aggiunti dall'esperienza precedente. Le nuove sezioni personalizzate consentiranno agli utenti di organizzare le conversazioni da chat, canali, riunioni, bot di Teams o agenti AI in un unico posto. Microsoft Teams supporterà fino a 50 sezioni e 50 elementi per sezione. Inviare un nuovo messaggio nei canali è ora più semplice. Gli utenti possono creare una chat o un post di canale dallo stesso posto, eliminando la necessità di navigare prima sul canale specifico.

Microsoft non imporrà questa nuova esperienza combinata di chat e canale agli utenti. Invece, offrirà controlli che consentiranno agli utenti di personalizzare la propria esperienza in base alle proprie preferenze. Gli utenti possono scegliere di visualizzare chat e canali separatamente, vedere anteprime dei messaggi o visualizzare tutti i canali in un unico elenco. Questa nuova esperienza di chat e canale sarà disponibile sia su desktop che su dispositivi mobili. I clienti con accesso all'anteprima pubblica Microsoft potranno provare la nuova esperienza a partire da novembre. L’azienda ha anche rivelato che inizierà a testare le conversazioni in thread con gli utenti di Microsoft Teams in questo trimestre. I test verranno poi ampliati all'inizio del 2025. Le conversazioni in thread dovrebbero essere disponibili a livello generale a metà del 2025.