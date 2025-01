Shotcut 25.01 avrà supporto nativo Wayland su Flatpak per Linux

Il team di sviluppo Meltytech ha recentemente rilasciato Shotcut 25.01. Si tratta dell’ultima versione stabile del software di editing video open source, multipiattaforma e gratuito per Linux, macOS e Windows scritto in Qt. La nuova versione di Shotcut introduce il supporto nativo Wayland (senza Xwayland) nel bundle Flatpak per Linux. Quindi, a chi utilizza una distribuzione GNU/Linux con una sessione Wayland, è consigliato di installare Shotcut come app Flatpak da Flathub. Anche per gli utenti Linux, Shotcut 25.01 corregge il trascinamento della selezione dal lettore sorgente su Wayland. Inoltre, corregge il selettore colore su Wayland e depreca l'opzione File, Apri altro e poi JACK Audio su Linux per rimuovere la dipendenza rigida dal runtime su libjack.so per Shotcut.

Shotcut 25.01: le altre funzionalità introdotte nell’aggiornamento

Le funzionalità introdotte con il nuovo Shotcut sono diverse. Queste includono Bins e la possibilità di effettuare ricerche per tipo di file e testo nella Playlist. È stato aggiunto un nuovo pannello "Visualizza > File" e un'opzione "Mostra nei file", disponibile sia nelle proprietà che nei lavori. Inoltre, è stato introdotto il filtro video Gradient Map e un nuovo parametro "Tipo" per i filtri Fade In Audio e Fade Out Audio. Queste novità rendono il programma ancora più versatile e intuitivo. Inoltre, questa versione aggiunge un interruttore Pausa dopo ricerca, che è impostato di default su on (vecchio comportamento). L’update include poi filtri video HSL Primaries e HSL Range (HSL = Tonalità/Saturazione/Luminosità), migliora il supporto per clip/sottoprogetti XML MLT. Infine, aggiunge la codifica hardware di esportazione per Windows su CPU ARM utilizzando i codec h264_mf e hevc_mf.

Oltre a ciò, Shotcut 25.01 migliora l'opzione Genera presentazione con clip video tagliate all’interno di Playlist. Ciò la rende più utile per creare un montaggio. Inoltre, l’aggiornamento modifica il preset di esportazione H.264 High Profile per impostare di default una qualità superiore a quella di YouTube. Infine, l’aggiornamento ha anche corretto molti bug. Per chi volesse saperne di più può quindi consultate il changelog ufficiale pubblicato sul sito web. Shotcut 25.01 è disponibile come file binario AppImage universale, eseguibile su qualsiasi distribuzione GNU/Linux.