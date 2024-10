KDE Plasma 6.2.1 migliora supporto per giochi XWayland

KDE Project ha appena rilasciato il nuovo KDE Plasma 6.2.1. Si tratta del primo aggiornamento di manutenzione dell'ultima serie di ambienti desktop KDE Plasma 6.2 con una serie iniziale di correzioni di bug. Tra le novità, questa versione introduce il supporto per i giochi XWayland quando si usa il ridimensionamento dello schermo. Ciò fa in modo che l'accelerazione del puntatore si comporti come nelle app Wayland native. Inoltre, aggiunge un titolo visibile alla pagina Sfondi in Impostazioni di sistema e rimuove la spaziatura extra attorno a tutti gli elementi nella pagina Touchpad. In questo aggiornamento sono state risolte due regressioni di Plasma. La prima faceva sì che i pop-up dei widget del pannello Plasma fossero parzialmente fuori schermo. La seconda causava un doppio cursore di luminosità su alcuni schermi esterni nella nuova funzione di Plasma "controlla la luminosità di tutti gli schermi".

KDE Plasma 6.2.1 corregge anche tre regressioni di porting. Una di queste impediva la visualizzazione dell'OSD del selettore di desktop virtuali. Un'altra rendeva temporaneamente non rimovibile il primo elemento negli appunti dopo averlo modificato. Infine, l'ultima faceva apparire i dischi criptati montati automaticamente nel widget "Dischi e dispositivi" di Plasma. Il widget Disks & Devices di Plasma ha ricevuto correzioni per tre crash che si sono verificati in varie circostanze. Inoltre, questa versione risolve due piccole regressioni del focus della finestra causate da una modifica intenzionale nel comportamento del focus multi-monitor di KWin e un crash di Plasma correlato all'applet della luminosità.

Infine, KDE Plasma 6.2.1 risolve un bug insolito che impediva al sistema di eseguire il logout nei primi 50 secondi dopo l'accesso, quando la schermata di avvio era disattivata. Risolve poi un bug che impediva lo scorrimento delle pagine di configurazione dei widget di System Monitor, e un bug nella libreria KPipeWire. Quest’ultimo causava l'interruzione delle registrazioni dello schermo nell'utility Spectacle su macchine meno potenti, quando si utilizzava il codec video predefinito VP9.

Per maggiori dettagli sulle modifiche incluse nel primo aggiornamento di KDE Plasma 6.2 è possibile consultare il changelog completo. Tale versione arriverà presto nei repository software stabili per varie distribuzioni GNU/Linux popolari.