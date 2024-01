Set da 2 portachiavi GPS ora in SUPER OFFERTA col 40% di sconto!

Hai mai pensato di applicare un localizzatore GPS ai tuoi oggetti più importanti, in modo da non perderli o di ritrovarli nel momento che ti servono urgentemente? Sono molti gli scenari in cui oggetti di questo tipo possono venire utili, e uniscono leggerezza e praticità nella vita di tutti i giorni. La cosa più bella, è che oggi puoi aggiudicartene due con uno sconto magnifico!

Infatti da oggi potrai acquistare in offerta su Amazon il set con 2 portachiavi GPS a soli 42€, con uno sconto del 40% sul totale grazie all'applicazione del coupon di gennaio, e risparmiando ben 28€!

Protezione e sicurezza in pochi attimi

Con questi gioiellini, grazie alla rete Apple Find My, potrai tracciare ovunque e in qualsiasi momento i tuoi dispositivi, eliminando per sempre la sensazione di smarrimento. Specifichiamo che il Gerpeng localizzatore in questione è progettato appositamente per sistemi Apple 14.5 e versioni successive, e che non è compatibile con Android.

Stimo parlando inoltre di oggetti piccoli e facili da portare con sé, che ti faranno comodamente da guardiano personale, ma che sono applicabili anche a decine di scenari diversi, come anche ai propri animali domestici birichini.

