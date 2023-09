ServerPlan: hosting per il tuo sito a partire da 24€ all'anno

Con ServerPlan potete trovare le soluzioni di web hosting per il vostro sito, in grado di garantire velocità, affidabilità e sicurezza, beneficiando di un posizionamento migliore nei motori di ricerca web. Tutte le soluzioni includono un dominio totalmente gratuito, per sempre, caselle email con protocollo IMAP, antivirus e antispam, traffico senza limiti e certificato SSL Let's Encrypt.

I server dispongono inoltre di archiviazione su SSD, in modo da garantire tempi di caricamento e prestazioni complessive più elevate, a beneficio dell'esperienza di navigazione del sito.

ServerPlan: cosa offrono i piani

ServerPlan offre piani hosting Windows ASP.NET o Linux, a partire da 24€. Si parte da 5GB di spazio su SSD, 5 account email, 1 database MySQL, oltre a pannello di controllo cPanel, backup giornalieri automatici, certificati SSL Let's Encrypt, bitninja, antimalware e migrazione autonoma.

I piani Startup, Enterprise ed Enterprise Plus aggiungono rispettivamente 20, 100 e 200GB di spazio su SSD, fino a 50 o 100 account di posta elettronica, accesso SSH, fino a un massimo di 100 database MySQL, pannello di controllo cPanel e EasyAPP e una migrazione gratuita con tool. Il piano Enteprise Plus ha anche maggior risorse dedicate, con il 50% di CPU in più rispetto a tutti gli altri piani, maggiori processi PHP, sistema Opcache incluso e soluzione semidedicata. Ciò permette di ridurre ancor di più i tempi di caricamento, nonché il posizionamento su Google, a beneficio di maggiori visite.

L'attivazione di un host con ServerPlan è immediata e garantisce uno standard di sicurezza elevato. I backup quotidiani del sito possono essere ripristinati quando necessario, direttamente dal pannello, in totale autonomia. Il trasferimento del sito web è gratuito e assistito da uno strumento apposito, che include anche posta e database. L'assistenza è presente 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana, per ogni evenienza. Non manca una garanzia di rimborso entro 30 giorni dall'acquisto di uno dei piani offerti.

