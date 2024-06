Senato: approvato il ddl cybersicurezza, più tutele contro gli hacker

Il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge sulla cybersicurezza, con 80 voti favorevoli, 3 contrari e 57 astensioni. Questo provvedimento, già approvato dalla Camera il mese scorso, ora diventa legge, segnando un passo significativo per la protezione digitale del Paese.

Le principali novità del disegno di legge includono un inasprimento delle pene per i crimini informatici, con sanzioni più severe per affrontare in modo più efficace le crescenti minacce digitali. Inoltre, le pubbliche amministrazioni saranno obbligate a segnalare entro 24 ore gli attacchi informatici subiti, al fine di facilitare una risposta rapida e coordinata.

Ogni amministrazione pubblica dovrà nominare un responsabile per la sicurezza informatica, incaricato di implementare e gestire le misure di protezione necessarie. Il CERT Italia, il Centro di risposta agli attacchi informatici, verrà potenziato con risorse e competenze aggiuntive per svolgere un ruolo centrale nella difesa del sistema digitale nazionale.

L'applicazione della legge sarà fondamentale

Saranno introdotte misure specifiche per proteggere le infrastrutture critiche del Paese, come quelle energetiche e dei trasporti, contro possibili attacchi informatici. Inoltre, saranno promosse campagne di sensibilizzazione e formazione per aumentare la consapevolezza dei cittadini sui rischi informatici e sulle buone pratiche per la sicurezza online.

Nonostante l'approvazione, alcuni gruppi politici hanno espresso perplessità. Il Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico, Italia Viva e Azione si sono astenuti, mentre Alleanza Verdi e Sinistra ha votato contro. Le critiche si concentrano su alcune disposizioni considerate troppo restrittive o potenzialmente limitanti per l'innovazione tecnologica.

L'approvazione di questo disegno di legge dimostra l'impegno del governo e del Parlamento nel contrastare le minacce informatiche e nel proteggere la sicurezza digitale del Paese. Ora è essenziale che le nuove norme siano attuate efficacemente e che le risorse necessarie siano allocate rapidamente. Inoltre, è cruciale informare cittadini e imprese sui nuovi obblighi e sulle buone pratiche per la sicurezza informatica, contribuendo così a costruire un'Italia più sicura online.