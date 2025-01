Semplifica la sicurezza delle password con questo tool innovativo

Al giorno d'oggi è impensabile riuscire a ricordarsi tutte le password di ogni servizio a cui si è iscritti. In molti si affidano alla soluzione più semplice, ossia quella di usare sempre la stessa password, ma questo è un errore che nel giro di poco tempo può portare a una situazione pericolosa per la sicurezza dei propri dati.

Ecco perché la scelta migliore è quella di affidarsi a un password manager di comprovata affidabilità, grazie al quale si possono proteggere e gestire al meglio password, passkey, carte di credito e altri dati sensibili. Uno dei migliori tool del settore è NordPass, su cui fanno già affidamento migliaia di aziende e privati in tutto il mondo.

In questo momento il piano di due anni di NordPass Premium è disponibile al prezzo scontato di 1,49 euro al mese, per effetto del 50% di sconto sul prezzo di listino. E se si vuole salvaguardare tutta la famiglia, il piano Family è in offerta a 2,79 euro al mese per i primi 24 mesi, grazie al 53% di sconto.

I punti di forza di NordPass

Con il password manager NordPass si ha uno strumento in grado di conservare al sicuro un numero illimitato di password, con tanto di sincronizzazione tra dispositivi e compilazione automatica. Inoltre, per una maggiore sicurezza è possibile impostare anche l'autenticazione a più fattori.

Queste funzionalità sono disponibili nel piano gratuito di NordPass. Per ottenere funzionalità di sicurezza aggiuntive, la scelta ideale è affidarsi al piano Premium, che include tra le altre cose la condivisione delle password, l'accesso a un dispositivo diverso senza dover effettuare l'accesso una seconda volta e strumenti avanzati quali Salute password e Rilevatore violazioni dati.

Il piano Premium di NordPass è in offerta a 1,49 euro al mese per i primi due anni, grazie al 50% di sconto rispetto al prezzo di listino. E se il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative, si può richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dall'acquisto.

