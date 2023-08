SelfyConto, conto a zero spese che ti regala dei premi

SelfyConto è un conto corrente di Banca Mediolanum, pensato per consentire ai clienti di svolgere tutte le operazioni bancarie online in autonomia e semplicità.

Questa funzionalità consente la gestione delle attività bancarie da qualsiasi luogo e offre anche l'accesso all'esclusiva comunità Selfy.

SelfyConto offre vari vantaggi esclusivi ai suoi utenti, come il canone zero per il primo anno, che resterà tale fino al compimento dei 30 anni.

Quindi, per gli Under 30 oppure per coloro che aprono il conto prima del 31 dicembre 2023, il canone è azzerato.

Per i secondi, il canone costerà dal secondo anno in poi 3,75 euro al mese, ma può essere azzerato a determinate condizioni.

Questo conto a canone zero ti regala anche dei premi

Con SelfyConto hai a disposizione una carta di debito gratuita, sicura e conveniente. Questa carta è realizzata al 100% in PVC riciclato ed appartiene al circuito Mastercard.

Può essere utilizzata in formato digitale, senza bisogno che ti arrivi a casa, e ti consente di pagare e prelevare all'interno dell'area Euro gratuitamente.

Non solo, ma puoi anche avere una carta di credito conveniente. Si tratta della Carta di Credito Mediolanum, personalizzabile con il colore che preferisci, a scelta tra il circuito di pagamento Visa o Mastercard e persino con una foto personale.

Il canone annuale per questa carta è di soli 12 euro e può essere utilizzata sia per acquisti online che offline in tutto il mondo.

Questo conto ti consente anche di ottenere dei premi. Infatti, ogni settimana verrà estratto a sorte il nome di un correntista, il quale potrà vincere un fantastico premio Apple.

Non perdere tempo e apri subito SelfyConto per sfruttare i numerosi vantaggi di questo conto corrente online a canone zero.

Questo è il conto che stavi cercando. La procedura per aprire il conto è semplice: tieni a portata di mano documento di identità, codice fiscale e uno smartphone o una webcam.

In pochi minuti potrai portare a compimento la procedura online e iniziare a godere dei vantaggi del tuo nuovo conto corrente.

