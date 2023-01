SDK Nexi: attiva velocemente i pagamenti nelle tue app

Sei un programmatore o uno sviluppatore? Allora conosci sicuramente gli SDK (Software Development Kit) e sai quanto possano essere comodi per semplificare il tuo lavoro. In questo video scoprirai tutti i vantaggi degli SDK che Nexi fornisce per l'integrazione nelle applicazioni iOS e Android, permettendoti di utilizzare dei metodi dedicati ai pagamenti tramite XPay e alla loro gestione.

Cosa sono gli SDK di Nexi

Includere nuove funzionalità in un'applicazione richiede spesso un grande investimento in termini di tempo tra lettura della documentazione, scrittura del codice, test e debugging. Soprattutto quando parliamo di aspetti particolarmente delicati come quelli legati agli acquisti attraverso i dispositivi mobili. Nexi ha però sviluppato degli SDK per i due sistemi operativi mobile più diffusi, permettendoti di implementare rapidamente tipologie di pagamento e servizi come:

Pagamento semplice : per i pagamenti tramite la pagine di XPay in cui inserire i dati della carta e autenticarsi.

: per i pagamenti tramite la pagine di XPay in cui inserire i dati della carta e autenticarsi. Forma nativa : per pagare tramite un form presente direttamente nell'App, senza redirect verso pagine esterne.

: per pagare tramite un form presente direttamente nell'App, senza redirect verso pagine esterne. Pagamento in un tap : grazie al quale i dati della carta utilizzati per il primo pagamento vengono tokenizzati. In questo modo i pagamenti successivi saranno più rapidi ma comunque sicuri.

: grazie al quale i dati della carta utilizzati per il primo pagamento vengono tokenizzati. In questo modo i pagamenti successivi saranno più rapidi ma comunque sicuri. Servizi di back office: per gestire aspetti legati ai pagamenti come i loro dettagli, gli storni, la contabilizzazione e non solo.

Cosa vedrai nel video

Pensi che si tratti di operazioni complesse? Il video che ti proponiamo, incentrato sul Pagamento semplice, dura pochi minuti. Sufficienti per mostrarti tutti i passaggi fondamentali per il setup di un progetto su XCode (l'ambiente di sviluppo integrato di Apple) e su Android, l'installazione dell'SDK, la sua configurazione e la creazione dell'App. Scoprirai anche come possono essere gestite tutte le fasi che riguardano l'avvio del pagamento, l'annullamento di una transazione e il suo esito, sia esso positivo o negativo.

Puoi reperire facilmente entrambi gli SDK, ottimizzati per applicazioni destinate a richiamare le API di XPay, tramite i repository creati da Nexi su GitHub (iOS - Android). Collegandoti ad essi hai la possibilità di scaricare l'SDK che desideri direttamente dal tuo ambiente di sviluppo.

Tieni conto infine che per ciascun sistema operativo è disponibile un'applicazione demo con cui puoi verificare il funzionamento degli SDK e testare alcuni dei servizi supportati come il Pagamento semplice e la Forma nativa.

