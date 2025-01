Scopri Norton 360 Advanced con il 66% di sconto e proteggi i tuoi dati

Norton 360 Advanced si conferma come una delle soluzioni più complete per la sicurezza digitale, offrendo un mix unico di protezione contro le minacce informatiche e strumenti avanzati per la privacy. Grazie all’offerta attuale, è possibile accedere a tutte le funzionalità di questo strumento al costo di soli 3,75€ al mese, con uno sconto del 66% sul prezzo originario.

Sicurezza avanzata e monitoraggio del dark web con Norton 360 Advanced

Tra le caratteristiche principali di Norton 360 Advanced, spicca il monitoraggio del dark web, uno strumento essenziale per proteggere i dati sensibili. Questo sistema analizza costantemente il dark web alla ricerca di informazioni personali come email, numeri di carte di credito o credenziali di accesso, avvisandoti immediatamente in caso di esposizione o compromissione.

Oltre a questa funzione, Norton 360 Advanced offre:

Antivirus avanzato : protezione in tempo reale contro virus, malware e ransomware;

: protezione in tempo reale contro virus, malware e ransomware; VPN illimitata : crittografia del traffico dati per navigare in totale anonimato e accedere a contenuti geo-bloccati;

: crittografia del traffico dati per navigare in totale anonimato e accedere a contenuti geo-bloccati; Backup nel cloud : 200 GB di spazio sicuro per proteggere i tuoi file più importanti da eventuali perdite o attacchi ransomware;

: 200 GB di spazio sicuro per proteggere i tuoi file più importanti da eventuali perdite o attacchi ransomware; Password Manager : strumento per gestire e proteggere le tue credenziali in un unico posto sicuro;

: strumento per gestire e proteggere le tue credenziali in un unico posto sicuro; Controllo genitori: monitoraggio e gestione delle attività online dei più piccoli, garantendo loro un’esperienza sicura sul web.

Questa suite rappresenta una scelta ideale per chi desidera un livello di sicurezza completo, dalla protezione contro le minacce informatiche alla salvaguardia della privacy online. Il monitoraggio del dark web è particolarmente utile in un’epoca in cui i dati personali sono sempre più a rischio di furti e utilizzi impropri.

Con lo sconto del 66%, il piano annuale di Norton 360 Advanced è accessibile a un prezzo estremamente competitivo, per una protezione di alto livello per tutti i tuoi dispositivi (può proteggerne un massimo di 10).

Visita il sito ufficiale di Norton per attivare l’offerta e garantire la massima sicurezza alla tua vita digitale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.