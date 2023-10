Stai attualmente cercando una carta di credito gratuita? Ciò che stiamo per dirti sicuramente ti farà piacere: esiste la soluzione ideale che si chiama Carta YOU.

Questa carta, appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard, può essere richiesta soltanto in 2 minuti tramite la pagina ufficiale del sito web, senza la necessità di aprire un nuovo conto corrente.

Non solo potrai beneficiare di un canone annuo gratuito a tempo indeterminato, ma potrai anche prelevare denaro contante in oltre un milione di sportelli automatici in tutto il mondo, senza alcuna commissione.

Carta di credito gratis? Scopri Carta YOU di Advanzia Bank

Carta YOU è gratuita e non richiede l'apertura di un nuovo conto. Durante la fase di richiesta, basta fornire le coordinate bancarie del conto che già possiedi.

Oltre alla caratteristica di non avere canone annuo e di offrire prelievi in contante senza commissioni in ogni parte del mondo, Carta YOU permette di effettuare pagamenti senza pagare nulla presso oltre 36 milioni di negozi, sia in Italia che all'estero.

Se sei un appassionato di viaggi, sarai felice di sapere che questa carta di credito di Advanzia Bank ti regala un'assicurazione di viaggio completa.

Per ottenere la Carta YOU, è necessario compilare il modulo che trovi sul sito ufficiale. Una volta completato, devi premere il pulsante "Richiedila ora!" e la richiesta verrà inoltrata.

Dal processo di richiesta alla consegna della carta di credito passano massimo di 10-14 giorni lavorativi. Ti invitiamo, quindi, a richiedere ora Carta YOU di Advanzia Bank, così otterrai una carta di credito senza canone e prelievi gratuiti presso oltre un milione di sportelli ATM.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.