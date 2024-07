Scopri il Blackview Tablet: approfitta del coupon di 40€ solo oggi su Amazon!

Blackview Tablet 256GB è la soluzione ideale per te: con un display da 10 pollici, 16GB di RAM, fotocamera da 13MP, batteria da 7680mAh, e una serie di funzionalità avanzate come Face ID, OTG, Bluetooth, WiFi 5G, porta Type-C e jack per cuffie da 3.5mm, è progettato per offrire prestazioni elevate e una esperienza utente senza pari.

Potente e performante

Dotato di 16GB di RAM e un processore MTK MT8788, il Blackview Tablet 256GB offre prestazioni fluida e reattive anche con le applicazioni più esigenti. Che tu sia un appassionato di gaming, un professionista creativo o semplicemente un utente che ama la multitasking, questo tablet è in grado di gestire tutto senza problemi.

Con una memoria interna di 256GB, avrai spazio a sufficienza per conservare foto, video, musica, documenti e molto altro ancora. Non dovrai più preoccuparti di esaurire lo spazio di archiviazione e potrai portare con te la tua libreria multimediale ovunque tu vada. Il display da 10 pollici del Blackview Tablet offre una risoluzione nitida e colori vividi, perfetti per guardare film, giocare, navigare su internet o lavorare con documenti. Che tu sia a casa, in viaggio o al lavoro, godrai di una qualità visiva eccezionale su questo tablet.

Acquista il Blackview Tablet 256GB e scopri un nuovo mondo di possibilità digitali e praticità tecnologica, tutto racchiuso in un unico dispositivo versatile e performante.

