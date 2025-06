Scoperto uno smartphone nascosto in un prato con telecamera attiva: nuova tattica di furto

Un'inquietante scoperta ha scosso i residenti di Forest Hills, nel cuore del Queens New York. Un dispositivo Android, accuratamente camuffato e nascosto nel prato di una proprietà, ha rivelato una nuova strategia di furti residenziali che sfrutta la tecnologia per monitorare le abitudini delle vittime. L'apparecchio, un telefono Android avvolto in nastro adesivo nero con solo la fotocamera esposta, è stato rinvenuto da Mary Kehoe, residente nella zona da oltre tre decenni. La scoperta, avvenuta alla fine di maggio, ha messo in allarme l'intero quartiere.

Secondo le autorità, il fenomeno non è isolato. Simili segnalazioni stanno emergendo in altre aree degli Stati Uniti, dalla California al Massachusetts, passando per il New Jersey e Scarsdale. Questa tattica prevede l'uso di telecamere nascoste per osservare le routine quotidiane dei residenti, identificando il momento più opportuno per entrare in azione.

La risposta della comunità

I residenti di Forest Hills hanno reagito con una determinazione collettiva. Sistemi d'allarme avanzati, luci esterne più potenti e una rete di sorveglianza giardini gestita dalla comunità sono solo alcune delle contromisure adottate. "Ci teniamo aggiornati sui nostri spostamenti", ha spiegato Kehoe, sottolineando l'importanza della collaborazione tra vicini. Helen McGovern, un'altra residente, ha lanciato un messaggio diretto ai potenziali intrusi: "Se state osservando questo quartiere, sappiate che anche noi vi stiamo osservando. Non tornate qui o altrove, perché ora siamo tutti più vigili."

Indagini e raccomandazioni

L'NYPD ha avviato un'indagine sull'accaduto, ma finora non sono stati effettuati arresti. Le autorità esortano chiunque trovi dispositivi sospetti a contattare immediatamente la polizia. Nel frattempo, gli esperti di sicurezza suggeriscono alcune misure preventive: ispezionare regolarmente le aree esterne delle abitazioni, installare sistemi di sicurezza, mantenere una buona illuminazione notturna e rafforzare le reti di vigilanza con i vicini.

Questo episodio mette in luce un aspetto inquietante dell'era digitale: la tecnologia, concepita per migliorare la sicurezza, può trasformarsi in un'arma nelle mani sbagliate. L'attenzione e la cooperazione dei cittadini diventano quindi strumenti essenziali per contrastare minacce sempre più sofisticate.