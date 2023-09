Sconto imperdibile del 65% su Norton 360: suite Deluxe con VPN e antivirus

Ecco arrivata una nuova offerta promozionale che riguarda la suite Norton 360 Deluxe, la quale ha un costo di 34,99 euro per il primo anno.

Durante la stagione estiva, Norton aveva lanciato una promo molto simile. Ma se ti sei perso l'opportunità di usufruire di questo pacchetto di sicurezza completo, che comprende VPN, antivirus, password manager e notifiche tempestive in caso di divulgazione dei propri dati personali sul Dark Web, adesso ti si ripresenta di nuovo l’occasione.

Norton 360 Deluxe: perché è essenziale abbonarsi

Con Norton 360 Deluxe, è possibile usufruire di una protezione in tempo reale e continua contro malware e virus di ogni genere.

Norton è da lungo tempo un leader nel campo della sicurezza informatica, quindi si può dire con assoluta certezza di essere in mani competenti.

Il pacchetto di sicurezza fornito da Norton comprende una VPN veloce e affidabile, adatta a molteplici utilizzi.

Ciò consente all'utente di guardare in streaming le proprie serie TV preferite, eventi sportivi di vario genere e di aggirare le restrizioni geografiche.

Un ulteriore strumento che troverai nel pacchetto Deluxe è il password manager, che ti permette di archiviare in modo sicuro le tue credenziali di accesso, nonché le informazioni relative alle carte di debito o di credito.

Inoltre, qualora decidessi di attivare Norton 360 Deluxe con VPN e antivirus, sarai in grado di rilevare immediatamente eventuali furti di dati personali e la loro diffusione su internet, ricevendo altresì consigli su come agire.

Nel caso in cui attiverai la protezione in questo momento, usufruirai di uno sconto del 65%, praticamente 2,5 euro al mese per 12 mesi.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.