SCONTO di META' PREZZO per Echo Auto di Amazon!

Gli accessori Smart prodotti da Amazon sono a dir poco utili e comodi da usare, ormai entrati a far parte quasi di tutte le case moderne. Ma se volessi qualcosa di diverso? Ad esempio un dispositivo che sia a tua disposizione in automobile? Ebbene, Amazon ha pensato anche a quello, con Echo Auto, che con la sua seconda generazione ha toccato vette qualitative incredibili, e che oggi puoi aggiudicarti addirittura a metà prezzo!

Infatti da oggi puoi acquistare in offerta su Amazon Echo Auto a soli 34,99€ con uno sconto del 50%, un'occasione a dir poco ghiotta per gestire tutto con la tua voce!

Lo spirito Smart, nella tua Auto!

Questo Amazon Echo Auto è progettato per abilitare le funzionalità dell’utilizzo di Alexa a mani libere, permettendolo in quei veicoli che non dispongono di un assistente vocale integrato. Ecco che potrai quindi riprodurre musica, effettuare chiamate, rispondere ai messaggi e altro ancora semplicemente con la tua voce!

Non è tutto qui però, perché potrai chiedere ad Alexa di fare cose a casa tua mentre sei fuori! Che sia regolare il termostato, spegnere le luci, o controllare se la porta d’ingresso è chiusa. Insomma Amazon Echo Auto sarà per te allo stesso tempo doppia utilità, e doppia convenienza!

