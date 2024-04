Sconto dell’83% su Private Internet Access: approfitta ora

Con uno sconto dell’83% sul piano biennale, Private Internet Access (PIA) è la scelta numero uno. Questa VPN ti offre la massima protezione online e la libertà di navigare senza limiti. Con l’offerta attuale, puoi abbonarti a PIA a soli 1,85 euro al mese, ottenendo anche 4 mesi gratuiti. È una delle promozioni più competitive nel mercato delle VPN.

Private Internet Access: promo con sconto dell’83%

Private Internet Access si distingue per la sua politica no-log rigorosa e per le sue numerose funzionalità di privacy personalizzabili, che la rendono una delle VPN più sicure e affidabili disponibili. La crittografia avanzata e la protezione da perdite DNS assicurano che la tua esperienza online sia sempre priva di preoccupazioni.

PIA consente anche di utilizzare la VPN su un numero illimitato di dispositivi con un solo abbonamento. Per ogni piattaforma, browser e sistema operativo, c’è una app dedicata. Ciò vuol dire che, a prescindere dal device che usi, la tua connessione sarà sempre protetta, ovunque tu sia.

Inoltre, con migliaia di server sparsi in 91 Paesi, PIA ti offre accesso illimitato a contenuti geograficamente bloccati, così potrai vedere tutto ciò che vuoi quando ti trovi all’estero. Se non sei ancora convinto, ecco alcuni motivi per scegliere PIA:

Politica “no-log” : PIA non registra né conserva alcun dato personale degli utenti.

: PIA non registra né conserva alcun dato personale degli utenti. Open Source : il software è completamente open source, garantendo trasparenza e affidabilità.

: il software è completamente open source, garantendo trasparenza e affidabilità. Configurazione semplice : con un setup rapido, sarai online e protetto in pochi minuti.

: con un setup rapido, sarai online e protetto in pochi minuti. Blocco degli annunci integrato : PIA offre una navigazione più veloce e sicura bloccando annunci, tracker e siti dannosi.

: PIA offre una navigazione più veloce e sicura bloccando annunci, tracker e siti dannosi. Funzioni avanzate: include blocco automatico, split tunneling, supporto torrenting e molto altro.

Se il servizio non ti soddisfa, c’è sempre la garanzia di rimborso di 30 giorni. Cosa aspetti? Approfitta subito dello sconto dell’83% sul piano biennale, pagando solo 1,85 euro al mese e ricevendo 4 mesi extra gratuitamente. La promo durerà ancora per poco!

