Con lo SCONTO del 29% l'Amazfit GTS 2 Mini è un BEST BUY

In fatto di smartwatch, le proposte proprio non mancano. Ci sono gli Apple Watch, i Samsung Galaxy Watch, il Pixel Watch e così via. Ma c'è una precisa domanda che in tanti si pongono: è davvero necessario spendere almeno 200/300 euro per un buon indossabile? La risposta è "no", perché ci sono soluzioni molto valide che però costano molto ma molto meno. È il caso dell'Amazfit GTS 2 Mini, che oggi puoi acquistare a 63,99€ (anziché 90€) approfittano dello sconto Amazon del 29%.

Amazfit GTS 2 Mini: solo 63,99€ per uno smartwatch completo e affidabile

Partendo dal look, l'Amazfit GTS 2 Mini vanta un design senza bordi e con vetro curvo. Ha un peso di soli 19,5 grammi e un display AMOLED da 1,55 pollici che puoi personalizzare con oltre 80 quadranti, quasi tutti con schermo attivo abbinato. Quello attualmente in promo su Amazon è la versione 2022 aggiornata, quindi la più recente.

Il device in questione si presenta con il supporto ai dispositivi Apple e include il noto assistente vocale Alexa, utile per chiedere moltissime domande utili in vari momenti e ottenere traduzioni, o magari impostare sveglie, mentre si possono manovrare i propri elettrodomestici smart in casa e non solo.

Lo smartwatch include una batteria da 220mAh che mette sul piatto un'autonomia di ben 14 giorni con un solo ciclo di ricarica. E pensa che supporta un totale di 68 modalità sportive integrate e 5 ATM di resistenza all'acqua, risultando di conseguenza perfetto per tutti gli appassionati al mondo dello sport.

Non mancano anche le feature legate alla salute, con l'Amazfit GTS 2 che è in grado di monitorare 24 ore su 24 la frequenza cardiaca e fornire avvisi in caso di problemi, controllando anche il livello di stress e ottenendo suggerimenti in tempo reale su come ridurlo.

