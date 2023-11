Sconti imperdibili fino al 68%: il Black Friday di Kaspersky è arrivato

Il mese delle offerte è in pieno svolgimento, e anche Kaspersky, leader nel settore della sicurezza informatica, si unisce alla festa con il suo evento Black Friday.

Gli sconti sono straordinari, con riduzioni che arrivano fino al 68% sui piani Premium e Plus, offrendo prezzi a partire da soli 15,99€ l'anno.

Offerte imperdibili: risparmia fino al 68% sui piani Premium e Plus di Kaspersky

Il pacchetto chiave in questa promozione è Kaspersky Premium, un servizio all-in-one e completo per la sicurezza online.

Con uno sconto del 68%, questo pacchetto offre antivirus in tempo reale, protezione dei pagamenti online, VPN illimitata e superveloce, protezione della privacy e monitoraggio per eventuali fughe di dati, il tutto a soli 27,99€ l'anno. Un'opportunità da non perdere per chi cerca una protezione completa.

Il secondo prodotto in evidenza è Kaspersky Plus, che condivide molte caratteristiche con il pacchetto Premium, con l'eccezione della protezione dell'identità e del supporto esperto per il controllo e la rimozione dei virus.

Grazie all'irrinunciabile promo Black Friday, questo pacchetto è disponibile a soli 20,99€ l'anno, offrendo un'alternativa convincente per chi desidera un servizio completo a un prezzo accessibile.

Chi cerca un'opzione più economica può optare per Kaspersky Standard, disponibile a soli 15,99€ l'anno grazie a uno sconto del 64%.

Sebbene manchi la VPN illimitata presente nei pacchetti superiori, offre comunque un potente sistema antivirus in tempo reale e protezione durante gli acquisti online.

Ricordiamo che queste offerte del Black Friday sono disponibili su una pagina dedicata, accessibile tramite il link sottostante:

Non lasciarti sfuggire l'opportunità, poiché la promozione termina martedì 28 novembre. Proteggi la tua sicurezza online con Kaspersky a prezzi imbattibili.

