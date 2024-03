Sconti fino al 75% sui servizi hosting con Hostinger

Se sei capitato qui, vuol dire che stai cercando un servizio hosting affidabile per il tuo sito web. Per tua fortuna, sei capitato al momento giusto: Hostinger offre sconti fino al 75% su tutti i suoi piani di abbonamento. Continua a leggere per conoscere i particolari.

Hostinger: la tua scelta smart con sconti fino al 75%

Da quanto tempo stati navigando nel web per cercare una soluzione di qualità per il tuo sito web? Adesso è il momento di fermarti. Hostinger ha lanciato una promozione davvero imperdibile: fino al 75% di sconto sull’hosting web, incluso un website builder intuitivo.

Inoltre nel pacchetto troverai un dominio gratuito, la migrazione del sito senza costi e l’assistenza clienti h24, tutto a soli 2,99€ al mese per due anni, con 2 mesi gratis in regalo! Vediamo i tre piani nei dettagli:

Premium : a soli 2,99€ al mese , ottieni 1 sito web, 30 GB di spazio SSD , 1 GB di RAM , 1 CPU , CDN integrato, certificati SSL gratuiti e supporto continuo.

: a soli , ottieni 1 sito web, , , , CDN integrato, certificati SSL gratuiti e supporto continuo. Business : per 3,99€ al mese , espandi le tue possibilità con 10 siti web , 100 GB di spazio SSD , 2 GB di RAM , 2 CPU , IP dedicato e strumenti AI per WordPress.

: per , espandi le tue possibilità con , , , , IP dedicato e strumenti AI per WordPress. Cloud Startup: a 9,99€ al mese, avrai prestazioni ottimizzate con 3 siti web, 200 GB di spazio SSD, 3 GB di RAM, 2 CPU, e la velocità che supera di 10 volte i piani Premium e Business.

Che tu sia un blogger alle prime armi o un’azienda in crescita, Hostinger ha il piano perfetto per te. Con questi sconti, è il momento di darti una mossa e portare il tuo progetto online a un livello superiore.

Non lasciarti sfuggire questa occasione: visita Hostinger e approfitta degli sconti fino al 75%. Con Hostinger, il tuo sito web è in mani capaci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.