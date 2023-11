Scegli Sorgenia per la tua connessione Fibra e ricevi un regalo di benvenuto

Se passi a Sorgenia puoi approfittare di un risparmio straordinario fino a 180 euro quando attivi i servizi di Luce, Gas e Fibra con questo provider. Questo vantaggio finanziario viene automaticamente dedotto dalla tua bolletta per l'intero arco di 12 mesi.

Grazie alla promo, coloro che optano anche per il servizio Fibra possono beneficiare di un Welcome Bonus del valore di 100 euro. Tra le opzioni premiate ci sono 20 euro di sconto sulla bolletta oppure un abbonamento gratuito per 6 mesi a tua scelta tra Corriere, Deezer o Gazzetta.

Inoltre, è disponibile uno sconto extra del 10% sulle ricariche per veicoli elettrici grazie all'applicazione esclusiva MyNextMove.

Tutti gli sconti offerti da Sorgenia

Effettuare il passaggio a Sorgenia significa accedere a una serie di sconti. Ottenere fino a 180 euro di sconto sulla bolletta è facile e intuitivo e dipende dalla combinazione dei prodotti richiesti.

Ad esempio, con un contratto Single Fuel, da scegliere tra Luce e Gas, a cui aggiungere la Fibra, potrai usufruire di uno sconto totale di 40 euro per i servizi di fornitura e internet a casa.

Invece, il contratto Dual Fuel (Luce + Gas), ma senza Fibra, ti offre uno sconto complessivo di 40 euro sulla bolletta, di cui 20 euro per la Luce e 20 euro per il Gas.

Infine, se scegli un contratto Trial Fuel che include Luce + Gas + Fibra, lo sconto totale in bolletta è di 180 euro.

Ma le convenienze non se fermano. Se opti sia il servizio di Luce che di Gas insieme alla Fibra, oltre allo sconto di 180 euro sulla bolletta, puoi usufruire di un pacchetto internet a casa disponibile 24 ore su 24 a soli 19,90 euro al mese.

Il tutto è reso possibile grazie al codice sconto QUERCIA, già incluso di default durante la fase di attivazione.

Il passaggio a Sorgenia è completamente gratuito, senza alcun vincolo associato. È importante notare che questo fornitore non richiede alcun deposito cauzionale come costo di attivazione iniziale.

Tuttavia, è fondamentale agire tempestivamente, poiché queste promozioni sono valide solo fino al 30 novembre 2023. Non perdere l'opportunità di risparmiare e di godere dei vantaggi offerti da Sorgenia.

