Scegli Norton 360 e proteggi i tuoi dati dalle truffe online

Il furto dei dati personali di 5 milioni di italiani da parte di Alpha Team sta facendo discutere animatamente sul Web e non solo. Il gruppo di cybercriminali ha attaccato 72 aziende editoriali del nostro Paese sfruttando una vulnerabilità dei loro CMS e riuscendo a sottrarre i dati sensibili che gli utenti avevano inserito sui siti violati. La conseguenza è che una grande mole d'informazioni è adesso in mano ad Alpha Team e rischia di essere divulgata in Rete. Al di là come evolverà, la vicenda conferma ancora una volta che le minacce alla sicurezza informatica sono sempre più pericolose e solo un'adeguata protezione può mettere al riparo dalle truffe online. Per questa ragione il miglior consiglio resta sempre quello di proteggere i propri dispositivi e i propri dati personali affidandosi a soluzioni per la sicurezza di qualità come Norton 360.

Norton 360 è l'alleato perfetto per tenere al sicuro i dati personali

I cybercriminali di Alpha Team si sono dimostrati abili a sfruttare le vulnerabilità di una piattaforma software per rubare i dati degli utenti. Tenere aggiornati e protetti i sistemi aziendali, ma anche i dispositivi per l'uso privato, diventa quindi di fondamentale importanza. Norton 360 include diverse funzionalità per la sicurezza che impediscono agli utenti di cadere vittime delle più comuni truffe online. Vediamo quali sono.

La suite per la protezione di Norton mette a disposizione degli utenti Secure VPN, una VPN sicura che aumenta la privacy e che, grazie alla crittografia avanzata, evita che eventuali malintenzionati riescano ad avere accesso ai dati scambiati durante le sessioni online. Tra gli strumenti di Norton 360 c'è inoltre un Password Manager per generare, memorizzare e gestire facilmente password, dati di carte di credito e altre credenziali.

Inoltre, i file sono sempre al sicuro sui server Norton grazie al backup del PC nel cloud, mentre la protezione in tempo reale di Norton Antivirus contribuisce alla salvaguardia dei file contenenti informazioni riservate che vengono usate per accedere online. Lo strumento Dark Web Monitoring setaccia invece il dark Web alla ricerca di informazioni private dell'utente trafugate e poi messe in circolazione su forum e siti di dubbia affidabilità. Questa soluzione in particolare è proprio ciò che serve in occasione di furti di dati su larga scala come quello a cui abbiamo accennato ad inizio articolo.

Infine, il piano Norton 360 Advanced va ancora oltre e aggiunge ai servizi offerti anche l'assistenza per il ripristino dell’identità in caso di furto e il monitoraggio dei social media. Tutto ciò conferma che proteggere i propri dati personali in maniera efficace è possibile: basta solo scegliere i prodotti software giusti come quelli Norton.

