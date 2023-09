Scegli Keliweb per avere l'host su misura per le tue esigenze

Keliweb è una piattaforma totalmente Italiana che offre diverse soluzioni di hosting adatte a una vasta gamma di esigenze, dal semplice server per ospitare il proprio sito, a VPS (Virtual Private Server) per avere a disposizione degli ambienti virtuali, soluzioni per i rivenditori di spazi web e molto altro.

Ecco tutti i servizi offerti dal provider.

Keliweb: servizi di hosting per tutte le esigenze

Se avete intenzione di aprire un sito o spostarne uno già esistente, potrete scegliere tra diverse opzioni di hosting ottimizzati per WordPress, Joomla e Magento con diverse opzioni hardware per quanto riguarda vCPU, RAM, spazio di archiviazione e numero di siti da poter gestire. Per i piani dedicati WordPress, si parte ad esempio da un minimo di 2 vCPU, 2GB di RAM e 10GB di spazio disponibile per un solo sito, fino a un massimo di 4 vCPU, 100GB di spazio su SSD, 8GB di RAM per un massimo di 10 siti web. Il prezzo di partenza è di 39,90€.

Chi ha la necessità di gestire un considerevole numero di visitatori, può puntare su opzioni per hosting geodistribuito, con cui è possibile rendere disponibili copie del proprio sito in differenti nodi, in modo da smistare il traffico su uno di questi quando il nodo principale sarà saturo. È possibile farlo a partire da 24,90€ per spingere ulteriormente le prestazioni e migliorare l'indicizzazione.

Keliweb offre anche opzioni pensate per i rivenditori, a partire da 21,99€, con cui è possibile avere a disposizione un pannello da cui amministrare tutte le utenze e realizzare pacchetti su misura da rivendere ai clienti. I piani per i VPS (Virtual Private Server), consentono di avere a disposizione delle risorse scalabili e flessibili in base alle proprie esigenze, per poter usufruire una macchina virtuale basata sulle risorse di un server fisico. Scegliete il numero di vCore, vRAM e la quantità di spazio su disco per soddisfare le vostre esigenze. È possibile aprirne uno a partire da 6,90€ al mese.

Scegliete ora l'opzione più adatta a voi con Keliweb.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.