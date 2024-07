Sarà possibile trasferire foto e video da Google Foto a iCloud Foto

Buone notizie per gli utenti che utilizzano sia Google Foto che iCloud Foto; grazie alla Data Transfer Initiative (DTI), è ora possibile trasferire direttamente foto e video da Google Foto a iCloud Foto. Questa nuova funzionalità si aggiunge all'opzione già esistente che consente di trasferire immagini da iCloud Foto a Google Foto, offrendo una maggiore flessibilità per gestire i propri contenuti multimediali.

Il trasferimento da Google Foto a iCloud Foto supporta sia immagini che video, permettendo agli utenti di spostare facilmente i loro ricordi digitali tra le due piattaforme. Tuttavia, è importante sottolineare che al momento questa opzione è disponibile solo per account Google personali. Non sono supportati account Google per bambini al di sotto dell'età minima prevista dal proprio paese, account associati a lavoro, scuola o altre organizzazioni, né account con Protezione avanzata attiva.

Una volta avviato il trasferimento di foto e video su iCloud Foto, i dati originali non verranno eliminati da Google Foto. Questo significa che gli utenti avranno una copia di sicurezza dei loro file in entrambi i servizi. La procedura di trasferimento potrebbe richiedere da alcune ore a diversi giorni, a seconda della quantità di dati da spostare. Pertanto, gli utenti devono avere pazienza e attendere il completamento del processo.

Come avviare il trasferimento

Per avviare il trasferimento, è necessario seguire alcuni semplici passaggi. Prima di tutto, accedi a Google Takeout, il servizio di Google che permette di esportare i dati. Segui le istruzioni per iniziare l'esportazione da Google Foto e scegli "Apple - iCloud Foto" come destinazione del trasferimento. Successivamente, accedi con il tuo ID Apple e tocca "Consenti" per autorizzare Google ad aggiungere foto e video a iCloud Foto.

Chris Riley, direttore esecutivo di Data Transfer Initiative (DTI), ha commentato così la nuova funzionalità di trasferimento da Google Foto a iCloud Foto:

Siamo entusiasti di poter offrire questa nuova opzione agli utenti, facilitando il passaggio dei loro preziosi ricordi digitali tra diverse piattaforme. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di rendere il trasferimento dei dati il più semplice e sicuro possibile, e questa nuova funzionalità è un passo importante in quella direzione.