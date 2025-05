Samsung prepara il lancio di One UI 8 con Android 16: ecco quali sono i primi dispositivi compatibili

In casa Samsung è alle porte l’annuncio del prossimo aggiornamento One UI 8, basato su Android 16. Questo aggiornamento promette di ridefinire l’esperienza utente sui dispositivi Galaxy, grazie a un’interfaccia rinnovata, prestazioni ottimizzate e una riduzione dei tempi di attesa per il rilascio. La fase beta potrebbe iniziare già a maggio, con un rollout iniziale sui dispositivi di punta dell’azienda coreana.

Dispositivi compatibili con One UI 8

Samsung ha stilato una lista preliminare dei dispositivi compatibili con il nuovo aggiornamento. La gamma è ampia e copre diverse categorie di prodotti Galaxy:

Serie Galaxy S : dai recentissimi Galaxy S25 , S 25+ e S25 Ultra fino ai modelli meno recenti come l’ S21 FE .

: dai recentissimi , S fino ai modelli meno recenti come l’ . Serie Galaxy Z : inclusi tutti i pieghevoli recenti, come Z Fold 6, Z Flip 6 e i loro predecessori immediati.

: inclusi tutti i pieghevoli recenti, come e i loro predecessori immediati. Serie Galaxy A : modelli di fascia media come A73, A56, A54 e A34 .

: modelli di fascia media come . Serie Galaxy Tab : tablet premium come Tab S10 Ultra, Tab S9 Ultra e Tab S8 Ultra .

: tablet premium come . Serie Galaxy M : modelli come M56, M54 e M34 .

: modelli come . Serie Galaxy XCover: dispositivi resistenti come XCover 7 e XCover 7 Pro.

Questa lista, pur non definitiva, offre una chiara indicazione dell’ampiezza del rollout pianificato, che potrebbe subire variazioni prima del lancio ufficiale.

Le novità di One UI 8

Il nuovo One UI 8 non introduce rivoluzioni radicali, ma offre miglioramenti significativi. Tra le principali novità troviamo:

maggiore integrazione con i servizi Google, migliorando la fluidità dell’esperienza d’uso.

Ottimizzazioni per prolungare la durata della batteria.

Un’interfaccia ancora più intuitiva e accessibile.

Particolarmente apprezzabile sarà la velocità di rilascio dell’aggiornamento, con tempi ridotti anche per i dispositivi non di punta, un aspetto che migliora rispetto alle versioni precedenti.

Partecipare al programma beta

Gli utenti interessati a provare in anteprima One UI 8 potranno iscriversi al programma beta attraverso l’app Samsung Members. Questo programma offre l’opportunità di testare le nuove funzionalità e di fornire feedback utili per migliorare ulteriormente l’esperienza complessiva. In attesa di ulteriori annunci ufficiali, gli utenti possono verificare se i loro dispositivi sono inclusi nell’elenco dei modelli compatibili e prepararsi a ricevere questo importante aggiornamento.