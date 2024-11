Samsung potrebbe sviluppare il primo telefono AI di LG

LG e Samsung potrebbero lavorare insieme per creare un primo smartphone AI pensato per dominare il mercato del mobile. Com’è noto, LG l'azienda ha deciso di uscire dal settore degli smartphone nel 2021. Nel frattempo, Samsung ha continuato a dominare il settore degli smartphone ed è uno dei principali OEM di smartphone al mondo. Secondo fonti del settore, Samsung e LG Uplus (un operatore di rete mobile sudcoreano di proprietà di LG) hanno firmato un accordo per un progetto di smartphone AI. L'obiettivo di questo accordo è sviluppare il primo "vero telefono AI", che secondo il report "vada oltre la semplice integrazione dei servizi di assistenza AI in uno smartphone".

All'inizio di questo mese, LG Uplus ha lanciato un servizio di assistenza alle chiamate basato sull'intelligenza artificiale chiamato "ixi-O". Grazie a questo servizio, l’AI può rispondere alle chiamate telefoniche per conto dell'utente, riassumere i punti chiave e inviare messaggi. Inoltre, può anche analizzare le conversazioni in corso per rilevare potenziali minacce di phishing.

Samsung: smartphone AI includerà potenzialità di Galaxy AI e ixi-O di LG

Poiché LG non è più nel settore degli smartphone, il telefono AI, presumibilmente chiamato "Galaxy ixi-O", sarà realizzato da Samsung esclusivamente per LG. Come suggerisce il nome del telefono, il telefono AI avrà le potenzialità della suite di funzionalità AI di Samsung sotto l'ombrello "Galaxy AI". Inoltre, il device potrà godere delle capacità AI "ixi-O" di LG Uplus. Una delle fonti ha affermato: "Ci aspettiamo che i servizi AI forniti da ixi-O siano rivoluzionari quando integrati nei telefoni AI Galaxy on-device di Samsung". Il telefono "Galaxy ixi-O" rimarrà esclusivo per la Corea e la rete LG Uplus. Tuttavia, il rapporto nota che Samsung potrebbe sviluppare tali telefoni AI in collaborazione con altri operatori di telefonia mobile se interessati.

Se il telefono "Galaxy ixi-O" si concretizzerà, sarà venduto con il marchio "Galaxy" e sarà basato su un telefono Samsung Galaxy globale. Tuttavia, l'azienda potrebbe modificare il software in base ai requisiti specifici dell'operatore.