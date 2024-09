Samsung Odyssey G4: giochi reali e senza lag con il magnifico monitor

Hai messo da parte qualche soldo per acquistare un monitor da gaming che ti permetta di vivere le tue avventure per un'esperienza più realistica e immersiva? Allora vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Samsung Odyssey G4 a soli 145,68 euro, invece che 274,99 euro.

Forse non lo vedi ma tieni conto che sul prezzo originale c'è uno sconto del 47% che quindi in questo momento ti fa risparmiare la bellezza di circa 129 euro sul totale. Questa è la versione del 2022 da 25 pollici e possiede delle tecnologie innovative che ti permetteranno di goderti i tuoi titoli preferiti come non li hai mai provati. Inoltre se preferisci puoi acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Samsung Odyssey G4: visione perfetta e niente ritardi

Sono moltissime le caratteristiche che rendono il monitor da gaming Samsung Odyssey G4 uno dei migliori in commercio. Tra queste sicuramente troviamo le due principali tecnologie che riducono l'effetto mosso e ritardi delle immagini: Nvidia G-Sync e AMD FreeSync. Inoltre gode di una risoluzione FHD con pannello IPS per una visione a 178° senza perdere nessun dettaglio.

Ha un design sottile con cornice impercettibile sui tre lati che garantisce una visione ottimale e ha un display da 25 pollici da 16:9 con un contrasto elevato. Gode di una frequenza di aggiornamento velocissima a 240 Hz e un tempo di risposta di solo 1 ms. Questo garantisce giochi fluidi e senza input lag. Ti renderai conto della differenza soprattutto nelle partite online.

Vivi i tuoi giochi come un vero gamer senza spendere nemmeno chissà quanti soldi. Oggi grazie questa promozione a tempo limitato fai un colpaccio. Quindi vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo Samsung Odyssey G4 a soli 145,68 euro, invece che 274,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.