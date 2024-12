Samsung Galaxy Watch FE da 40 mm con cristallo di zaffiro tuo a soli 139€

È da un po' che ti sogni anche la notte di avere uno smartwatch al polso in grado di tenere traccia del tuo corpo, soprattutto mentre fai sport? Allora dai un'occhiata a questa ottima promozione che ti sto segnalando. Se vai subito su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello Samsung Galaxy Watch FE da 40 mm a soli 139 euro, invece che 199 euro.

Ebbene sì, non è uno scherzo e non ci sono errori. Siamo invece di fronte a un grandissimo sconto del 30% che abbatte il prezzo e ti fa risparmiare ben 60 euro sul totale. E se preferisci dilazionare il pagamento puoi acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Samsung Galaxy Watch FE: semplicemente meraviglioso

Non c'è molto da aggiungere quando siamo di fronte a Samsung Galaxy Watch FE. È uno smartwatch di qualità superiore, dotato di sensori biometrici precisissimi in grado di tenere traccia di ogni cosa. E questa è la versione con cassa da 40 mm che chiude un display molto visibile protetto da un robustissimo cristallo di zaffiro.

Troviamo Wear OS come sistema operativo, veloce, fluido e con interfaccia intuitiva. Potrai goderti più di 100 modalità di allenamento per tenerti in forma ogni giorno. È inoltre in grado di tracciare i percorsi in modo preciso, grazie al GPS integrato ed è resistente all'acqua con certificazione IP68. Pesa solo 26,6 grammi circa e ha una batteria da 247 mAh che dura tutto il giorno.

Come ti dicevo siamo di fronte a uno dei migliori smartwatch di sempre, in una versione sì più economica ma con tantissime funzioni avanzate. Quindi non perdere l'occasione. Vai subito su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy Watch FE da 40 mm a soli 139 euro, invece che 199 euro. Se concludi l'ordine ora lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.