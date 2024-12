Samsung Galaxy Tab S9 Ultra + Battery Pack in regalo al minimo storico

Hai deciso di acquistare un tablet dalle ottime prestazioni ma non hai ancora trovato quello che fa per te? Vorresti non esagerare con la spesa? Allora dai un'occhiata a questa ottima promozione. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Samsung Galaxy Tab S9 Ultra + Battery Pack a soli 844,66 euro, anziché 1.369 euro.

Su Amazon non viene segnalato ma il prezzo di listino lo puoi tranquillamente vedere nel sito ufficiale di Samsung. E dunque in questo momento puoi risparmiare la bellezza di 524 euro sul totale. Si tratta del prezzo più basso registrato finora per cui devi fare in fretta o rischi che la promozione sparisca. Inoltre hai anche la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra + Battery Pack a prezzo regalo

Siamo di fronte a un tablet dalle prestazioni straordinarie, un top gamma che non deluderà mai. Samsung Galaxy Tab S9 Ultra ha un display Dynamic AMOLED 2X molto generoso da 14,6 pollici con refresh rate da 120 Hz e una cornice estremamente sottile.

Monta il potente processore Snapdragon 8 Gen 2, con il sistema operativo Android 13, supportato da ben 12 GB di RAM e da una memoria interna da 256 GB. Possiede una fotocamera frontale da 12 MP e include la S Pen con cui potrai scrivere e disegnare in modo estremamente preciso. Infine possiede una super batteria da 11.200 mAh e in confezione troverai il Battery Pack con una ricarica velocissima da 25 W per ricaricarlo in qualsiasi momento.

Fai alla svelta perché ovviamente una promozione del genere durerà pochissimo. Perciò prima che sia tardie sparisca vai su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy Tab S9 Ultra + Battery Pack a soli 844,66 euro, anziché 1.369 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

