Samsung Galaxy Tab A9+ con lo sconto del 39% è un best buy assoluto

Se stai pensando da un po' di acquistare un tablet Android che offra buone prestazioni senza dover spendere l'intero stipendio o quasi, dai un'occhiata a questa promozione. Se vai adesso su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello Samsung Galaxy Tab A9+ a soli 189 euro, anziché 309 euro.

Ebbene sì, non ci sono errori di prezzo o di scrittura, siamo di fronte a uno sconto del 39% che oggi ti permette di avere un risparmio della bellezza di 120 euro. Non è certo una promozione che durerà tanto per cui fai in fretta. Tra l'altro se preferisci non spendere tutti i soldi subito puoi pagare in comode rate da 37,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Samsung Galaxy Tab A9+: il tablet migliore a questa cifra

Non ci sono dubbi, se vuoi spendere il meno possibile senza però ritrovarti per le mani un catorcio, Samsung Galaxy Tab A9+ fa assolutamente al caso tuo. Si tratta di un ottimo compromesso. Grazie al suo generoso display da 11 pollici con tecnologia TFT e risoluzione 1920 x 1200 potrai goderti immagini dettagliate.

Gode inoltre di un potente processore Octa-core che viene supportato in questa versione da 8 GB di RAM per garantire prestazioni ottime. E ha uno spazio di archiviazione da 128 GB che potrai volendo aumentare fino a 1 TB con una scheda microSD. È dotato di un'ottima batteria da 7040 mAh con ricarica veloce e possiede una fotocamera posteriore da 8 MP e una anteriore da 5 MP.

Insomma la migliore soluzione economica che non delude affatto. Dunque non perdere tempo rischiando di non poterlo avere a questo prezzo. Vai subito su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy Tab A9+ a soli 189 euro, anziché 309 euro. Quanto costa la spedizione? Nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

