Samsung Galaxy Fit3: il tracker versatile in offerta a soli 39€

Il Samsung Galaxy Fit3 è l'activity tracker che coniuga funzionalità avanzate e un prezzo straordinario, ora disponibile a soli 39,90 euro. Se stai cercando un dispositivo affidabile per monitorare la tua attività fisica e il tuo benessere, questa è l'offerta che non puoi lasciarti sfuggire.

Design accattivante e compagno per il fitness

Il Galaxy Fit3 si distingue immediatamente per il suo display AMOLED da 1,6 pollici, una scelta che garantisce una visibilità eccellente in qualsiasi condizione di luce. L'interfaccia utente è progettata per essere intuitiva, rendendo l'utilizzo semplice anche per chi non ha mai avuto un activity tracker. Il design raffinato, unito alla resistenza e alla certificazione IP68, lo rende perfetto per accompagnarti in ogni situazione, sia durante gli allenamenti intensi che nella vita quotidiana.

Con oltre 100 modalità di allenamento supportate, molte delle quali riconosciute automaticamente, il Galaxy Fit3 si posiziona tra i dispositivi più versatili della sua categoria. Non si limita al monitoraggio dell'attività fisica: offre analisi dettagliate sul sonno e la misurazione dei livelli di ossigeno nel sangue, funzionalità che possono aiutarti a migliorare il tuo benessere complessivo.

Connettività e sicurezza al tuo polso

Il Galaxy Fit3 non è solo un tracker, ma un vero e proprio assistente personale. Grazie alla connettività con il tuo smartphone, potrai ricevere notifiche, gestire la riproduzione musicale e utilizzare comandi gestuali intuitivi. Inoltre, le funzionalità di rilevamento cadute e SOS offrono un livello di sicurezza aggiuntivo, ideale per chi pratica sport in ambienti impegnativi o per chi desidera una protezione extra.

La durata della batteria è un altro punto di forza: con un'autonomia fino a 13 giorni con una singola carica, non dovrai preoccuparti di ricaricarlo frequentemente. E per le giornate più frenetiche, bastano solo 30 minuti per raggiungere il 65% di carica, garantendoti sempre il massimo della praticità.

Disponibile su Amazon con uno sconto del 27%, il Samsung Galaxy Fit3 passa da 54,90 euro a soli 39,90 euro. La confezione include tutto ciò di cui hai bisogno: un cavo di ricarica Type C-Pogo e un manuale d'uso. Con la garanzia italiana e la qualità garantita da Samsung, è difficile trovare un'alternativa migliore a questo prezzo.

Non perdere l'occasione di migliorare il tuo stile di vita con il Galaxy Fit3. Scopri di più e approfitta subito di questa offerta esclusiva su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.