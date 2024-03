Samsung Galaxy Buds FE in OFFERTA SPECIALE ancora per POCHISSIME ORE

Immergiti nelle tue canzoni come mai prima d'ora con le Samsung Galaxy Buds FE! Oggi sono in offerta speciale su Amazon a soli 59 euro con uno sconto del 14%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, l'offertona è in scadenza tra pochissime ore!

Samsung Galaxy Buds FE: audio immersivo e massimo comfort

Le Samsung Galaxy Buds FE presentano un design compatto ed ergonomico per donarti un maggiore comfort e una migliore vestibilità durante l’ascolto. Puoi trovare la giusta aderenza grazie ai gommini e alle alette di diverse dimensioni.

Goditi un suono ricco, con bassi profondi e potenti grazie al nuovo altoparlante a uan via degli auricolari wireless Samsung: la tua esperienza di ascolto sarà superiore e a tutto tondo. Inoltre sono dotati della funzione di cancellazione del rumore: potrai dimenticarti delle distrazioni, ascoltare la tua musica in tranquillità e immergerti nella purezza del suono.

Nonostante le dimensioni compatte, con gli auricolari Samsung Galaxy Buds FE hai a disposizione fino a 30 ore di riproduzione con una singola ricarica, per un intrattenimento lungo la giornata senza nessuna preoccupazione. In più, la ricarica rapida permette di avere le cuffiette sempre pronte all'uso in pochissimi minuti.

La modalità di utilizzo è semplicissima grazie ai comandi touch intuitivi: passa facilmente dalla musica alle chiamate grazie a un'area touch ben definita, facendo rimanere gli auricolari ben saldi all’orecchio. Per questo motivo risultano ottimi per chi pratica sport o in generale attività all'aria aperta.

Le Samsung Galaxy Buds FE oggi sono in offerta speciale su Amazon a soli 59 euro con uno sconto del 14%. Ma fai in fretta, l'offertona è in scadenza tra pochissime ore!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.