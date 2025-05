Samsung aggiorna altri dispositivi Galaxy con One UI 7: ecco gli smartphone

Samsung accelera i tempi e annuncia l'arrivo di One UI 7, l’interfaccia basata su Android 15, per un'ampia gamma di dispositivi. Il piano di aggiornamento, ufficializzato dal colosso sudcoreano, coinvolgerà numerosi smartphone e tablet della famiglia Galaxy, spaziando dai modelli di fascia media a quelli di fascia alta.

Rollout già partito

Il rollout è già partito nel mese di maggio 2025, portando l’atteso aggiornamento su diversi dispositivi Galaxy. Tra questi figurano i modelli più recenti della serie Galaxy A, come il Samsung Galaxy A55, Samsung Galaxy A54, Samsung Galaxy A35, Samsung Galaxy A25, Samsung Galaxy A16 e Samsung Galaxy A15. Anche i tablet non sono stati esclusi: il Galaxy Tab S6 Lite (2024) e la serie Tab A9 hanno già iniziato a ricevere la nuova interfaccia. Un segnale chiaro dell’impegno di Samsung nel garantire un’esperienza utente sempre più avanzata.

Il calendario ufficiale prosegue con il mese di giugno 2025, quando sarà il turno di altri dispositivi molto popolari. Tra questi troviamo il Samsung Galaxy A53, Samsung A34, Samsung A33, Samsung A14 e Samsung A05s, insieme ad alcuni modelli della serie M, come M53 e M33. Anche i dispositivi rugged, come XCover 7 e XCover 6 Pro, riceveranno l’aggiornamento, così come i tablet della gamma Tab Active, inclusi Tab Active 5 e Tab Active 4 Pro. Questo approccio sistematico agli aggiornamenti conferma la strategia di Samsung nel supportare una vasta gamma di prodotti.

Uno sguardo al futuro: si va verso One UI 8

Nonostante l’attenzione sia attualmente focalizzata su One UI 7, Samsung non perde di vista il futuro. L’azienda ha infatti iniziato a condividere alcune anticipazioni su One UI 8, la prossima versione dell’interfaccia. Secondo le prime informazioni, questa si concentrerà principalmente sul perfezionamento delle funzionalità esistenti, piuttosto che su una rivoluzione grafica. Un approccio che sottolinea la volontà di migliorare continuamente e totalmente l’esperienza utente, mantenendo al contempo una certa continuità stilistica.