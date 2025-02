Sam Altman di OpenAI svela la roadmap per GPT-4.5 e GPT-5

Il CEO di OpenAI, Sam Altman, con un recente post su X ha delineato una roadmap per i futuri modelli di intelligenza artificiale dell’azienda. In particolare, Altman si è concentrato principalmente su GPT-4.5 e GPT-5. Il fondatore di OpenAI ha anche parlato della confusione degli utenti sulla sua gamma di prodotti, con OpenAI che tenta di semplificare la selezione dei modelli e consolidare le sue offerte di prodotti. Altman ha affermato che GPT-4.5, nome in codice interno Orion, sarà l'ultimo modello rilasciato dall'azienda che non utilizzerà il ragionamento a catena di pensiero. Dopo GPT-4.5, OpenAI unirà i suoi modelli "o-series" e "GPT-series" in sistemi in grado di utilizzare tutti gli strumenti a loro disposizione. Vale la pena notare che non è stata fornita una data di rilascio per GPT-4.5 o GPT-5. Tuttavia, Sam Altman ha suggerito un lasso di tempo di "settimane / mesi".

Sam Altman: i piani di OpenAI per GPT-5

Il piano dell'azienda è di integrare tecnologie come o3, inizialmente anticipata a dicembre 2024 e che ha visto l'uscita di o3-mini a gennaio, nel sistema GPT-5. Sam Altman ha anche affermato che o3 non sarebbe più stato promosso come modello indipendente. Il CEO di OpenAI ha descritto in dettaglio un sistema di accesso a livelli per GPT-5 all'interno di ChatGPT. Gli utenti gratuiti riceveranno un accesso illimitato alla chat con un'"impostazione di intelligence standard". Gli abbonati a ChatGPT Plus avranno accesso a GPT-5 con un livello di intelligence avanzato. Gli abbonati Pro trarranno invece vantaggio dal livello di intelligence più elevato disponibile.

Questi sviluppi giungono in un momento in cui il dominio di OpenAI nell'AI sta affrontando una concorrenza crescente. L’ormai celebre azienda cinese DeepSeek ha recentemente introdotto il suo modello di ragionamento R1 a un costo significativamente inferiore rispetto alle offerte di OpenAI. Per tenere il passo, l’azienda di Sam Altman dovrà quindi trovare una strategia più accattivante e conveniente, in grado di attrarre nuovi clienti.