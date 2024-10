Salesforce lancia chatbot AI Agentforce a livello globale

Salesforce ha annunciato la disponibilità generale della sua piattaforma di sviluppo di agenti AI chiamata Agentforce. L'offerta è, in sostanza, un metodo low-code o no-code per distribuire chatbot per dipendenti o clienti. Salesforce afferma che la nuova piattaforma è già utilizzata da aziende tra cui OpenTable, Saks e Wiley. Come ricordato dall’azienda in un comunicato riportato da Business Wire: "Agentforce non dipende dall'impegno umano per portare a termine il lavoro. Questi agenti possono essere attivati ​​da modifiche nei dati, nelle regole aziendali o nelle automazioni predefinite". Il sito dell'azienda, d'altro canto, evidenzia la nuova offerta come una simbiosi tra persone e bot, affermando che "gli esseri umani con gli agenti guidano insieme il successo del cliente".

Salesforce: arriva frecciatina a Microsoft e al suo Copilot

Salesforce continua a notare nel comunicato che "Agentforce va oltre chatbot e copilot". Quest’ultimo è un termine comune nel mondo dei chatbot AI. Tuttavia, potrebbe essere letto come una frecciatina a Microsoft, che ha rilasciato 10 nuovi agenti AI per Dynamics 365 poco più di una settimana fa. Il CEO Marc Benioff ha esplicitamente chiamato in causa il suo principale concorrente aziendale. Il dirigente ha recentemente definito gli strumenti di Microsoft come "Clippy 2.0", paragonando Copilot alla graffetta antropomorfa polarizzante di Word. Benioff ha accusato le offerte AI di inesattezze e "diffusione di dati aziendali". Agentforce, va notato, è il successore di Einstein Copilot, brandizzato in modo simile da Salesforce.

L'intelligenza artificiale è diventata centrale nella strategia di Salesforce, come innumerevoli altre nel settore aziendale. La CEO di Slack, Denise Dresser ha posizionato le offerte di intelligenza artificiale della sua società madre come il fulcro di un'offerta per trasformare Slack in qualcosa di più di una semplice piattaforma di chat di lavoro. Agentforce è una parte importante di ciò che Dresser ha iniziato a chiamare un "sistema operativo di lavoro". Oltre al chatbot, da oggi è disponibile anche Agentforce Service Agent, una specie di offerta self-service per i clienti. Tale offerta parte da 2 dollari a conversazione. Infine, Agent Builder consentirà agli utenti di creare agenti personalizzati costruiti su modelli.