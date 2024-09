Microsoft Copilot includerà nuova interfaccia e altre funzionalità

Nelle scorse ore Microsoft ha iniziato a distribuire un'esperienza Copilot completamente riprogettata per gli utenti in tutto il mondo. Con un'interfaccia utente fresca, moderna ed elegante, il nuovo Microsoft Copilot sembra essere divenuto più semplice. La nuova home page ora presenta blocchi con informazioni per guidare gli utenti. A ciò si aggiunge una casella di testo mobile in basso per immettere query e accedere alle conversazioni passate. Mentre la funzionalità di base rimane invariata, questo nuovo design offre un'esperienza utente più snella e intuitiva. Copilot ora supporta sia i temi chiari ("Day") che scuri ("Night"), per soddisfare le preferenze individuali.

Microsoft Copilot: nuove comandi vocali e Copilot Daily

Gli utenti possono interagire con Microsoft Copilot in vari modi: digitando prompt di testo, caricando immagini con descrizioni di accompagnamento o persino utilizzando comandi vocali. In quest’ultimo caso, Copilot offre ora quattro voci distinte: Meadow, Wave, Grove e Canyon. Tali voci migliorano l'esperienza utente, specialmente con la nuovissima funzionalità "Copilot Daily". Quest’ultima è una funzionalità innovativa basata sulla voce che utilizza l'intelligenza artificiale per generare aggiornamenti giornalieri personalizzati. Inizia con informazioni generali e poi fornisce notizie da fonti popolari. Naturalmente, gli utenti possono toccare la fonte delle notizie per aprire l'articolo corrispondente. Copilot Daily è progettato per essere un modo rapido (ha una durata di 5 minuti) e coinvolgente che permette di rimanere informati sulle notizie del giorno. Microsoft sembra immaginarlo come un rituale quotidiano, che potrebbe diventare una funzionalità chiave capace di attrarre gli utenti.

All'inizio di quest'anno, l’azienda di Redmond ha creato una nuova divisione AI guidata da Mustafa Suleyman, co-fondatore di Inflection AI. Il nuovo Microsoft Copilot riprogettato sembra essere opera di questo nuovo team, in quanto assomiglia al Pi di Inflection AI. Con il suo aspetto fresco e le nuove funzionalità, l’assistente AI rinnovato potrebbe divenire uno strumento indispensabile per aggiornamenti e informazioni giornaliere. Gli utenti possono accedere alla nuova esperienza Copilot visitando il sito ufficiale di Microsoft.