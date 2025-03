Roblox presenta modello AI "Cube" in grado di creare oggetti 3D

Roblox ha annunciato la prima iterazione del suo modello AI per la generazione di oggetti 3D e 4D chiamato Roblox Cube. L'azienda ha annunciato Cube durante la conferenza annuale degli sviluppatori dell'anno scorso e ora il modello AI è in fase demo alla Game Developer Conference. In post sul proprio blog ufficiale, Roblox ha dichiarato: "Con Cube, intendiamo rendere la creazione 3D più efficiente. Con la generazione di mesh 3D, gli sviluppatori possono esplorare rapidamente nuove direzioni creative e aumentare la loro produttività decidendo rapidamente con quale andare avanti". La prima funzionalità di Cube 3D, l'API di generazione mesh, è in versione beta. Questa consente agli sviluppatori di generare modelli 3D digitando semplici comandi come "genera una motocicletta" o "genera un cono di sicurezza arancione". La mesh creata può quindi essere ulteriormente personalizzata con texture e colori, rendendo il processo di progettazione degli oggetti più rapido e semplice.

Roblox: modello AI addestrato su dati 3D effettivi

Gli sviluppatori possono utilizzare Cube 3D per creare plugin o addestrare modelli con i loro set di dati. A differenza della modellazione 3D tradizionale, che si basa su immagini 2D per la ricostruzione, Cube 3D è addestrato su dati 3D effettivi dalla piattaforma. Ciò garantisce che gli oggetti creati funzionino senza problemi all'interno dell'ambiente di gioco.

In futuro, Roblox punta a "creatori in grado di generare intere scene basate su input multimodali". Il modello di Cube 3D trae ispirazione dai modelli linguistici, che prevedono le parole in una frase. Cube 3D segue un approccio simile ma con oggetti 3D. Li suddivide in token e prevede la forma successiva per costruire il modello. Roblox ha anche annunciato tre modelli aggiuntivi: generazione di testo, text-to-speech e speech-to-text. Queste funzionalità dovrebbero essere lanciate nei prossimi mesi. Con questi modelli di intelligenza artificiale generativa, l'azienda mira a rendere la creazione 3D accessibile a tutti, dai professionisti agli utenti di tutti i giorni.