Risparmia il 65% sull'antivirus Norton pensato per i gamers

Per coloro che amano giocare ai videogiochi, Norton 360 for Gamers offre una sofisticata protezione all'incredibile prezzo di 34,99 euro annui (altrimenti sarebbero 99,99 euro), garantendo la sicurezza dei tuoi dispositivi, account di gioco e risorse digitali.

L'antivirus di alta classe offre infatti sconti fino al 65%, applicabili fino a 3 dispositivi come PC, Mac, smartphone o tablet.

Gioca in sicurezza con Norton 360 for Gamers

Norton Game Optimizer è progettato per aiutarti a sfruttare al massimo le prestazioni dei tuoi giochi.

Offre una funzionalità unica per rilevare in automatico i tuoi giochi e ottimizzare le risorse del tuo computer per offrirti la migliore esperienza di gioco possibile, eliminando i ritardi e i rallentamenti FPS causati da applicazioni in esecuzione in background. Insomma, massimizza la tua attrezzatura.

Norton 360 for Gamers è un software di sicurezza che offre diverse funzionalità per proteggere i giocatori online.

Tra queste ci sono il monitoraggio costante del Dark Web per proteggere le informazioni personali, una VPN per navigare in modo anonimo e sicuro, la protezione dalle minacce in tempo reale, un backup nel Cloud di 50 GB, la protezione per i minori e un Password Manager per memorizzare in modo sicuro le credenziali online.

Con più di 25 anni di competenza nella protezione informatica, Norton riesce a bloccare più di 7 milioni di pericoli al giorno.

Utilizzando questa capacità, è stato creato Norton 360 for Gamers, che offre più che un semplice antivirus. Questo prodotto difende gli utenti da rischi informatici e può contare su di una VPN che li protegge da attacchi quali DDoS, doxing e SWATing.

Norton 360 for Gamers non soltanto protegge completamente, ma include anche un servizio di supporto. Se non sei soddisfatto, hai la possibilità di restituire il prodotto entro 60 giorni, ricevendo un rimborso.

Approfitta di quest'offerta speciale e acquista il prodotto al prezzo scontato di 34,99 euro per il primo anno, che equivale a uno sconto del 65%.

