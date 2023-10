Risparmia fino a 400 euro sui tuoi acquisti con la Carta Oro American Express

Se stai cercando una carta di credito con cui pagare comodamente e che possa offrirti tanti vantaggi, allora Carta Oro American Express è la scelta giusta.

Se sei incappato in questo articolo, probabilmente è perché sei alla ricerca di una carta particolarmente vantaggiosa. Con Carta Oro, se sei disposto a spendere €8.000 nei primi 12 mesi, avrai diritto a uno sconto di €400 sui tuoi acquisti.

Non perdere questa occasione perché la promozione non è illimitata: American Express ha deciso di mettere a disposizione questa offerta soltanto online dal 6 ottobre al 23 novembre 2023.

I vantaggi esclusivi della Carta Oro American Express

Carta Oro American Express offre una varietà di vantaggi unici, compreso lo sconto annuale Vivaticket, che ti consente di risparmiare 50 euro su spettacoli e eventi acquistati sulla piattaforma.

Poi ci sono il Voucher Viaggi annuale di 50 euro per prenotare voli, hotel e noleggiare auto sul sito Web di American Express, due ingressi liberi ogni anno per Priority Pass in più di 1.200 lounge VIP in tutto il mondo e infine World Travel Assist, con una copertura fino a 3.000 euro per le spese mediche all’estero.

La sicurezza fa parte degli obiettivi di American Express. In effetti, la società offre massima protezione ai propri clienti.

Grazie alla protezione antifrode, se la carta viene utilizzata in modo improprio da terzi, riceverai una seconda carta sostitutiva gratuitamente.

Inoltre, la Protezione Acquisto con Carta Oro offre 90 giorni di tutela, con un massimo di 2.600 euro in caso di furto o danneggiamento del bene acquistato.

Non indugiare troppo: entra nella pagina dedicata all’offerta cliccando sul link qui sotto e richiedi Carta Oro American Express.

