Risparmia durante il Black Friday con Atlas VPN a soli 1,72€/mese

Atlas VPN rappresenta una soluzione completa per garantire la tua privacy e sicurezza online. Inizialmente, la VPN instrada l'intero traffico attraverso un tunnel crittografato, impedendo alle entità digitali di spiare le tue attività online.

Ciò implica che il tuo indirizzo IP e le azioni online resteranno celati a chiunque. Inoltre, Atlas adotta una rigorosa politica no-log, garantendo che non vengano raccolti dati sulle tue attività, query DNS o altre informazioni sensibili.

Questa politica è fondamentale per tutelare la tua privacy. La convenienza è un ulteriore vantaggio offerto da Atlas. Durante il Black Friday, potrai usufruire di un notevole sconto dell'85% sul piano triennale applicando il codice "BIGDEAL".

Naviga senza preoccupazioni con Atlas VPN: scopri l'offerta eccezionale

Atlas VPN è proprietaria di una vasta rete di oltre 1000 server distribuiti globalmente, assicurando connessioni veloci e stabili. Questo ti consente di poter vedere tutti i contenuti online ovunque tu sia, anche in luoghi remoti.

SafeSwap ogni 15 minuti aggiorna il tuo indirizzo IP, rendendo ancor più complesso il tracciamento delle tue attività online.

Con la funzione MultiHop+, la tua connessione passa attraverso due server VPN in successione, creando un percorso particolarmente difficile da rintracciare.

Questa VPN offre inoltre la possibilità di condividere file in modo sicuro, senza alcuna restrizione. Atlas fornisce una difesa affidabile contro malware e contenuti dannosi, grazie alla crittografia avanzata AES-256, ChaCha20 e IPSec/IKEv2, che ti proteggono da possibili attacchi.

Il piano triennale offre un notevole sconto dell'85% rispetto al prezzo standard. Oltre a un costo mensile di 1,72 euro, questa VPN include anche un periodo aggiuntivo gratuito di 3 mesi.

Nel caso in cui preferissi optare per il piano annuale, utilizzando sempre il codice "BIGDEAL", potresti beneficiare di uno sconto del 66% (costo mensile 3,82 euro).

Tuttavia, questa opzione non contempla i 3 mesi extra. Il piano mensile, con un prezzo di 11,22 euro, risulta essere meno conveniente in quanto non prevede promozioni.

Infine, la garanzia di rimborso entro 14 giorni per il piano mensile e di 30 giorni per il piano annuale o triennale chiude il cerchio.

