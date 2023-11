Risparmia con NEXT by Crédit Agricole: zero costi per gli Under 35

Crédit Agricole ha lanciato conto NEXT, un'innovativa e attraente offerta dedicata alla nuova generazione di clienti, ossia gli Under 35.

Questa iniziativa è progettata per rispondere alle necessità finanziarie dei giovani adulti, fornendo loro un conto completo e una carta di debito Crédit Agricole Visa, senza alcun costo per i primi due anni.

È iniziata la rivoluzione bancaria con Crédit Agricole

La carta di debito Crédit Agricole Visa è la chiave per pagamenti facili ovunque tu sia: nel tuo negozio di fiducia o online.

E con la possibilità di utilizzare servizi come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay, i pagamenti diventano un gioco da ragazzi.

Inoltre, puoi metterla in pausa con un semplice tocco nell'app, garantendoti tranquillità anche in caso di smarrimento o furto, grazie alla sua protezione digitale istantanea.

L'applicazione ti offre un mondo di opportunità: puoi agevolmente personalizzare i tuoi limiti di spesa, abilitare la carta per pagamenti online e internazionali, e persino accedere al tuo PIN direttamente dall'app o dal servizio di Home Banking, ovunque tu ti trovi.

Ma non è tutto: un'altra funzionalità straordinaria ti consente di prenotare un appuntamento in filiale.

Inoltre, rimani sempre informato con notifiche istantanee sui movimenti del tuo conto e godi della possibilità di effettuare pagamenti in tempo reale, senza bisogno di conoscere l'IBAN del destinatario.

Crédit Agricole si distingue per l'impegno costante nell'offrire supporto. Grazie all’estesa rete di filiali e all'assistenza di un consulente dedicato, potrai contare su un punto di riferimento per ogni tua necessità.

Inoltre, mette a tua disposizione una comoda chat con operatori direttamente dall'app, risorse informative come le FAQ e tutti i numeri utili per una comunicazione agevole e tempestiva.

Crédit Agricole rappresenta un pilastro di solidità bancaria su scala globale, con operazioni attive in ben 47 paesi.

La sua presenza estesa è garanzia di sicurezza e stabilità, due pilastri fondamentali per una banca di cui puoi fidarti. NEXT BY CRÉDIT AGRICOLE è il partner ideale per le giovani generazioni, offrendo tutto ciò che i clienti under 35 cercano in una banca.

Carta di debito senza canone, avanzate misure di sicurezza e una vasta gamma di servizi: ecco perché Crédit Agricole è la scelta ideale.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.