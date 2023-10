Risparmia con Carta YOU Advanzia senza canone e commissioni

Advanzia ha creato un servizio chiamato Carta YOU, ovvero una carta di credito per aiutare le persone a tenere traccia del loro denaro senza alcun problema.

Questa carta offre vantaggi pratici, tra cui nessun canone annuale, controllo di prelievi di denaro e acquisti esteri e accettazione da parte delle banche. Oggi esaminiamo perché questa carta è economica e quali sono le sue caratteristiche principali.

Quali vantaggi offre Carta YOU?

Carta YOU offre molti vantaggi ai clienti. D’altronde, non poteva essere altrimenti, vista la grande quantità di utenti che hanno richiesto questa carta di credito. Vale davvero la pena menzionare alcuni di questi vantaggi.

Carta YOU offre l'opportunità di non dover pagare canoni annuali, e consente di prelevare contante e acquistare all'estero senza pagare commissioni.

Inoltre, non è necessario cambiare banca per richiedere la carta. L'attivazione è facile e veloce e puoi farlo in completa autonomia.

Hai anche a disposizione un’applicazione mobile multi funzione per controllare i movimenti ed accedere a un servizio di assistenza clienti in caso di dubbi o domande.

Una volta entrato nel sito Advanzia, la richiesta della carta sarà piuttosto veloce e semplice. L'intero processo può essere completato in soli due minuti. Tutto ciò di cui avrai bisogno è l'email con il link che hai ricevuto, un documento d'identità o un passaporto e uno smartphone.

Ricorda, con carta YOU hai a disposizione un'assicurazione di viaggio completa e gratuita e il credito gratuito che può arrivare fino a 7 settimane, con pagamento differito e senza interessi. Che cosa stai aspettando? Chiedi la tua carta YOU adesso!

