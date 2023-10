Risparmia 48€ su NeN Fine Tutelato: l'offerta da non perdere

NeN ti offre uno sconto immediato di 48€ per i primi 12 mesi su ogni fornitura attivata, con la fine del Mercato Tutelato ormai vicina.

Passa in abbonamento a questo fornitore di Luce e Gas e ottieni lo sconto cliccando sul link sottostante. Scopri le proposte per chi passa al Mercato Libero da quello di Maggior Tutela, che come ben sai scade a gennaio 2024.

Perché conviene passare a NeN Fine Tutelato?

NeN ti consente l’attivazione di fornitura gas e luce nuova, la richiesta di subentro da una già esistente oppure il cambio dal tuo attuale fornitore.

In ogni caso, avrai accesso a uno sconto di benvenuto per tutti i clienti. Infatti, questo provider ti offre la possibilità di pagare mensilmente una quota fissa per 12 mesi, alla stregua di ciò che faresti con un abbonamento alla Pay-Tv oppure alla fibra ottica.

Per il primo anno, il prezzo della materia prima sarà bloccato ai seguenti prezzi: luce a 0,198 euro/kWh comprensive di perdite di rete e di tariffa monoraria, e a 0,69€/Smc per il gas.

Trascorso un anno, NeN si metterà in contatto con te per confermare o rivedere i prezzi, mantenendoli fissi per un altro anno intero.

È richiesto un contributo per la commercializzazione e vendita di Luce e Gas, entrambi pari a 96 euro. L'energia deriva da fonti rinnovabili certificate per la fornitura elettrica e delle emissioni attraverso un trattamento di compensazione per il gas.

Se hai ancora dubbi, puoi cliccare sul bottone sottostante per conoscere l'esatto risparmio garantito da questo gestore semplicemente inserendo la tua bolletta.

