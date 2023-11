Risparmia 400€ con Amex Carta Oro spendendo 8000€ in 12 mesi

Se richiedi Carta Oro American Express direttamente online entro il 23 novembre 2023, potrai ricevere immediatamente uno sconto del valore di 400 euro, a prescindere dalla somma spesa nei primi 12 mesi dall’attivazione.

Con questa carta di credito potrai usufruire di numerosi vantaggi, tra cui 50 euro di voucher viaggio e biglietti per andare ai concerti.

Inoltre, otterrai l’iscrizione al Priority Pass, le assicurazioni che coprono i tuoi viaggi all’estero, accumulare punti e tanto altro.

Carta Oro Amex: carta di credito con vantaggi unici

Con Carta Oro il canone è gratuito per il primo anno, mentre a partire dal secondo anno sarà necessario pagare 20 euro al mese.

Inoltre, la carta offre TAN/TAEG del 14%/24,19%, una linea di credito flessibile fino a 15.000€, la possibilità di pagare sia a saldo che a rate e l’iscrizione al Membership Rewards Club, che consente di accumulare punti per ogni euro speso.

In aggiunta, ci sono 50 euro di voucher da utilizzare per prenotare biglietti aerei, hotel o auto su American Express e altri 50 euro su Vivaticket, che si possono spendere per eventi di vario tipo.

In più c'è Priority Pass, che arriva fino a 149 euro e include due accessi gratuiti all'anno nei salotti VIP di più di 1200 aeroporti a livello mondiale.

L'assicurazione World Travel Assist offre copertura fino a 3000€ per le spese mediche all'estero. Inoltre, sono disponibili esclusivi sconti sul noleggio auto presso partner come Hertz e Avis.

Gli utenti possono anche ricevere altri sconti e offerte tramite Amex Offers, senza bisogno di voucher o codici. Infine, ci sono 100 euro disponibili per avere migliore camera con The Hotel Collection, a seconda della disponibilità.

Carta Oro di American Express offre la massima sicurezza. In caso di utilizzo illecito, smarrimento o furto, la protezione antifrode sostituirà gratuitamente la carta.

Inoltre, tutti gli sono tutelati fino a 2500€ per 90 giorni, nel caso in cui il bene sia stato rubato o danneggiato. Il servizio clienti è sempre accessibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.