Risparmia 2000€ con la nuova promo Amex Carta Platino Business

Richiedi subito Carta Platino Business di American Express per ottenere uno sconto di 2000€ se effettuerai nei primi 12 mesi una spesa di 50.000€.

Questa carta di credito offre molti vantaggi come programmi per raccogliere punti e ottenere sconti, voucher, assicurazioni su viaggi e acquisti e altro ancora. Tutto questo con la massima comodità in ogni circostanza, anche grazie a un'assistenza dedicata.

Tutto ciò che devi sapere sulla Carta Platino Business

Carta Platino Business offre una quota mensile fiscale detraibile di 60€ e include la possibilità di richiedere carte supplementari, tra cui una carta Platino Business e altre 98 carte Oro Business, tutte controllabili attraverso un'area privata online che consente di impostare limiti di prelievo e di spesa.

Le transazioni tramite le carte supplementari saranno riportate nell’estratto conto della carta principale.

La carta offre molti vantaggi in termini di assicurazione, con protezione dagli imprevisti che si possono presentare durante i viaggi come infortuni personali o medici in paesi esteri. L’assistenza immediata è disponibile 24/7.

In caso di furto o smarrimento, American Express blocca la carta e ne emette una nuova gratuitamente. Si possono anche dilazionare i pagamenti degli acquisti fino a 58 giorni.

Con Carta Platino Business è possibile usufruire fino a 150€ di bonus viaggio da spendere su American Express Travel e un Membership Priority Pass (di livello prestige) per usufruire di lounge VIP aerei.

SafeKey, basato su 3D Secure, protegge tutte le transazioni fatte con la carta e richiede un codice temporaneo inviato tramite mail o SMS, una notifica via app o una parte del PIN.

Partecipa al programma Membership Rewards, e accumula punti per ogni euro speso. Usa i punti accumulati per vincere premi come voucher o altri articoli presenti nel catalogo. Richiedi ora la carta Platino Business American Express, per il massimo comfort in ogni luogo.

