Risparmia 2.000€ sugli acquisti con Carta Platino Business di American Express

PMI e professionisti con Partita IVA dovrebbero leggere questo articolo, poiché parla dell'opportunità di usufruire della Carta Platino Business di American Express.

Stiamo parlando di una carta di qualità eccelsa, con indubbi vantaggi per i clienti più esigenti. Attraverso l'attuale promozione, la convenienza aumenta ulteriormente.

Infatti, se si effettuano 50.000 euro di spese con la carta durante il primo anno, si potrà ricevere uno sconto di 2000 euro sugli acquisti.

Questa promozione è per i nuovi clienti che fanno richiesta della Carta Platino Business di American Express entro il 23 novembre 2023. Per non lasciarsi sfuggire questa opportunità, basta cliccare sul link qui sotto e seguire la procedura guidata.

Promo American Express: 2.000 euro in regalo con la Carta Platino Business

Carta Platino Business è una carta di credito di alto livello con un canone mensile di 60 euro, il quale è deducibile fiscalmente. Inoltre, la carta offre svariati bonus, aspetto che la rende una delle opzioni migliori tra le carte di credito esistenti.

È possibile godere di numerosi vantaggi con questa carta, tra cui un buono di 150 euro da spendere per viaggi e soggiorni sulla piattaforma web di American Express, ingresso gratuito illimitato alle Lounge negli aeroporti e varie coperture assicurative, inclusa l'assicurazione viaggi.

Per ottenere questa carta, è necessario accedere al sito Web ufficiale di American Express tramite il link sottostante. La procedura di richiesta viene completata esclusivamente online.

