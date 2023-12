RISPARMI 300€ per il TV Samsung Neo QLED 4K in OFFERTA!

Vorresti vedere la TV a casa come se fossi al cinema? Magari con uno schermo dalla qualità esagerata, di marca, e che riempirà la tua parete con 55 pollici di assoluta tecnologia smart? Il tuo sogno si avvererà con pochi click, approfittando della gigantesca offerta comparsa oggi su Amazon, che vede in promozione niente mento che il Samsung Smart TV Neo QLED da 55'' 4K!

Infatti puoi da oggi acquistare in offerta su Amazon il Samsung Smart TV Neo QLED 4K da 55 pollici a soli 999€, con uno sconto del 23% sul totale che ti farà risparmiare la bellezza di 300€ sul prezzo più basso recente!

Un'occasione unica per te!

Stiamo parlando di un prodotto che di listino si aggirerebbe intorno ai 1800€, ma che con il ribasso di prezzo e la conseguente promozione potrai acquistare veramente a pochissimo! Si tratta di un prodotto del 2023: Neo QLED con risoluzione 4K, Processore Neural Quantum 4K con intelligenza artificiale per assicurare una luminosità e una definizione video di un’altra categoria, Design elegante e sottile NeoSlim.

Oltre alla super qualità, la cosa incredibile del Samsung Smart TV Neo QLED 4K è la sua utilità, dato che potrai contare su un Gaming Hub per accedere ai giochi in modo facile e veloce, sullo Smart Hub per sistemare i tuoi contenuti e riunire film, giochi e programmi preferiti in un unico posto, ma ancora la funzionalità SmartThings per controllare tutti i dispositivi smart direttamente dalla TV e tanto altro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.