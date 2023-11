Richiedi subito Carta YOU, la carta di credito senza costi

Carta YOU è l'ideale per chi desidera ridurre al minimo le spese legate alla gestione dei propri soldi. Con Carta YOU non devi preoccuparti più delle commissioni annuali o dei costi extra associati ad ogni prelievo o acquisto all'estero.

Attivare la carta non costa nulla e con l’app multi-funzione dedicata è facile tenere tutto sotto controllo.

Di questi tempi abbiamo un'ampia scelta di opzioni tra cui scegliere, ma non è sempre facile trovare quella che si adatta meglio alle nostre esigenze.

Con la carta YOU otteniamo alcune comodità: assicurazione di viaggio gratuita e senza limiti, nonché un credito gratuito fino a sette settimane, con pagamento differito per lo stesso periodo, privo di interessi sugli acquisti.

Advanzia Bank: la soluzione per avere una carta di credito gratuita online

Accedendo al sito di Advanzia da PC o smartphone, impiegherai solo 2 minuti per inoltrare la richiesta della carta.

Riceverai un link nella tua mail che dovrai aprire e seguire le indicazioni consigliate. Prima di procedere, ricordati di tenere a portata di mano documento di identità, passaporto e smartphone.

Uno dei vantaggi offerti da Carta YOU è che puoi rimanere con la tua banca. Per questo motivo, già un gran numero di persone hanno scelto Advanzia.

Quali sono i costi effettivi associati a Carta YOU? Il canone annuale è di 0€, non vi è alcuna commissione per l'utilizzo all'estero in qualsiasi parte del mondo, né per il prelievo di contanti. Inoltre, non sono previste commissioni per il cambio valuta.

Avrai sicuramente notato che carta YOU di Advanzia consente di non spendere più dei costi bancari e potrai gestire al meglio le tue finanze. Allora che aspetti? Visita la pagina dedicata cliccando sul link qui sotto: ti bastano 2 minuti per richiedere la carta.

