Rezolve AI e Microsoft: partnership offrirà soluzioni di retail AI

Microsoft ha annunciato oggi una partnership strategica con Rezolve AI, leader nelle soluzioni di commercio e vendita al dettaglio basate sull'intelligenza artificiale. Come parte di questa partnership, l'intera Brain Suite di Rezolve AI, che include Brain Commerce, Brain Checkout e Brain Assistant, sarà ora basata su Microsoft Azure e sarà resa disponibile a livello globale tramite Azure Marketplace e i canali di co-vendita Microsoft. Brain Suite offre soluzioni integrate basate sull'intelligenza artificiale che semplificano le operazioni, personalizzano le interazioni con i clienti e stimolano la crescita delle vendite per i rivenditori.

Rezolve AI: i vantaggi per gli utenti di Azure Marketplace

Poiché Brain Suite sarà alimentata da Microsoft Azure, Rezolve AI può fornire funzionalità di intelligenza artificiale scalabili e sicure. I clienti di Azure avranno soluzioni preconfigurate che semplificano la distribuzione, offrendo un rapido ROI ed efficienze operative. Brain Suite di Rezolve AI sarà quotata su Microsoft Azure Marketplace, così i rivenditori di tutto il mondo potranno facilmente scoprire e distribuire le soluzioni di Rezolve. Microsoft offrirà supporto di co-vendita e marketing a Rezolve per cinque anni. Questo supporto include campagne di marketing congiunte, pubbliche relazioni e abilitazione sul campo. Vi è poi il supporto alla co-vendita: accesso ai 35.000 venditori incentivati ​​di Microsoft e ai premi del marketplace per accelerare l'acquisizione dei clienti. Non mancheranno poi i vantaggi del Microsoft AI Cloud Partner Program, lo sblocco degli incentivi e il supporto tecnico.

Come affermato da Daniel M. Wagner, CEO di Rezolve AI, nel comunicato ufficiale pubblicato sul sito di Microsoft: "collaborare con Microsoft è un'opportunità entusiasmante. La sua portata globale e l'infrastruttura avanzata di Azure, combinate con la nostra Brain Suite, creano una potente sinergia che rivoluzionerà il commercio al dettaglio e il commercio. Insieme, stiamo rendendo più facile per i rivenditori sfruttare la potenza dell'intelligenza artificiale per aumentare il coinvolgimento, semplificare i processi e guidare la crescita". Questa nuova partnership tra Rezolve AI e Microsoft consentirà ai rivenditori di tutto il mondo di adottare soluzioni di intelligenza artificiale per personalizzare l'esperienza dei clienti e migliorare i risultati aziendali.