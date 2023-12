Regalati Spider-Man 2 per Natale: Key in offerta su Kinguin (-14%)

Il regalo di Natale più bello? Portarti a casa una delle esclusive PS5 più attese dell'anno: stiamo parlando di Marvel's Spider-Man 2 che puoi acquistare su Kinguin in sconto del 14% rispetto al prezzo ufficiale. In questo modo avrai una key subito pronta da riscattare sul PlayStation Store e da collegare per sempre al tuo account.

Spider-Man 2 in offerta su Kinguin

Lotta contro le minacce più oscure e spaventose che minacciano la città, mentre sfoderi le nuove abilità e attrezzature, comprese le nuovissime Ali della Ragnatela. Esplora la vasta New York della Marvel e sperimenta una storia coinvolgente che ti terrà incollato allo schermo.

Spider-Man 2 per PS5 offre un'esperienza di gioco unica, con l'opportunità di alternare tra Peter e Miles per affrontare sfide uniche e sfruttare abilità specifiche dei personaggi. Entra in azione contro avversari temibili, tra cui il mostruoso Venom, il cacciatore Kraven e la minacciosa Lucertola.

Con l'acquisto, riceverai una chiave di attivazione che ti permetterà di riscattare il gioco direttamente sul tuo account PlayStation Network. Segui pochi semplici passaggi per goderti l'incredibile mondo di Spider-Man 2.

Non farti scappare questa fantastica offerta natalizia su Kinguin. Ordina subito la tua chiave di Spider-Man 2 e preparati a vivere un'avventura supereroica indimenticabile sulle strade di New York.

