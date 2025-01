RedNote: utenti americani da TikTok segnalano episodi di censura

L'improvvisa migrazione di utenti da TikTok a RedNote, una piattaforma sociale cinese, sta generando complicazioni significative per l'azienda. In soli due giorni, circa 700.000 nuovi utenti statunitensi si sono iscritti, mettendo a dura prova i sistemi di moderazione e sollevando questioni culturali e regolamentari.

RedNote si trova a gestire una comunità sempre più eterogenea, con sensibilità culturali e aspettative diverse rispetto al pubblico cinese tradizionale. Per affrontare questa sfida, l’azienda sta cercando di assumere moderatori di madrelingua inglese. Tuttavia, la moderazione su una piattaforma cinese è soggetta a rigide normative statali, che limitano la diffusione di contenuti politicamente sensibili o critici verso il governo.

Il governo cinese, preoccupato dall’impatto potenziale dei contenuti generati dagli utenti americani, ha suggerito di restringere la visibilità dei post statunitensi al solo pubblico locale. Questo approccio mira a contenere eventuali influenze indesiderate sul pubblico cinese e a preservare il controllo governativo sulla narrativa interna.

Gli utenti americani hanno segnalato episodi di censura

Nel frattempo, alcuni utenti americani hanno già segnalato episodi di censura, con account sospesi per aver condiviso contenuti ritenuti sensibili o inappropriati secondo gli standard cinesi. Questi episodi sottolineano il contrasto tra le aspettative di libertà d’espressione tipiche degli utenti occidentali e le normative restrittive che regolano le piattaforme cinesi.

Nonostante il forte entusiasmo iniziale, molti nuovi utenti stanno incontrando difficoltà ad adattarsi a una piattaforma progettata principalmente per un pubblico cinese. Le differenze linguistiche, culturali e di regolamentazione stanno rendendo l’esperienza meno fluida e più complessa del previsto. In aggiunta, l’arrivo massiccio di utenti stranieri potrebbe rappresentare un rischio per la sicurezza nazionale cinese, come evidenziato da alcuni analisti.

La gestione di una popolazione così diversificata solleva interrogativi sulla sostenibilità della crescita della piattaforma e sulla capacità di bilanciare le richieste internazionali con le politiche interne del governo cinese. RedNote si trova quindi a un bivio, tra opportunità di espansione globale e la necessità di rispettare le rigide regole imposte dal contesto nazionale.